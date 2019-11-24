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ألمانيا تدعو رعاياها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها

"الخارجية" أشارت إلى إمكانية استخدام مطار أديس أبابا

دعت ألمانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، إلى مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضاً المغادرة على الفور.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نقلته "رويترز"، أن المواطنين الألمان لا زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا الدولي للرحلات العابرة.

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ألمانيا تدعو رعاياها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها
سبق

دعت ألمانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، إلى مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضاً المغادرة على الفور.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نقلته "رويترز"، أن المواطنين الألمان لا زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا الدولي للرحلات العابرة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:42 PM

ألمانيا تدعو رعاياها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها

"الخارجية" أشارت إلى إمكانية استخدام مطار أديس أبابا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت ألمانيا رعاياها، اليوم (الثلاثاء)، إلى مغادرة إثيوبيا على أول رحلات تجارية متاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما أيضاً المغادرة على الفور.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نقلته "رويترز"، أن المواطنين الألمان لا زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا الدولي للرحلات العابرة.

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