بلدية "محايل" تباشر رفع المخلفات وتصريف مياه الأمطار

الدفاع المدني: لا إصابات من جراء سقوط واجهة أحد المحال التجارية

باشرت الفِرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات التابعة لبلدية محايل إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في بعض أحياء وطرقات المحافظة.

وقال سعيد بن علي آل مصمع، رئيس بلدية محايل، لـ"سبق": إن الحالة المطرية سبقها استعدادات للبلدية بشكل كامل للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي توقعت هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، منها محافظة محايل.

وأضاف: تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم النظافة والحركة والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية، وذلك بتكوين فِرق عمل، تعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها، مجهزة بمعدات العمل وسائل السلامة؛ لتصريف تجمعات مياه الأمطار، ورفع المخلفات، ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مدني محايل باشر سقوط واجهة ديكور "كلايدينج" لأحد المحال التجارية الواقعة على الحزام الدائري بالمحافظة؛ وذلك إثر سقوطه بفعل الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار التي هطلت عصر اليوم. لافتًا إلى أنه لم ينتج من ذلك أية إصابات -ولله الحمد-.

وقال "السيد": عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود خطورة بالموقع، وجرى توثيق الحالة، والتنسيق مع الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.