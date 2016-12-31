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"الإعلام" تنظِّم ورشة عمل حول "منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات"

ضمن برنامج التعاون بين الوزارة وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

ضمن برنامج التعاون بين وزارة الإعلام وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، استضافت الوزارة ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان "منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات"، قدمها وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي.

وتفصيلاً، رحّب الدكتور الغامدي بالحضور في مستهل الورشة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

وتحدث وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية عن بناء الخطط الإعلامية والاستراتيجيات، والمنهجية المتبعة في ذلك، إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية.

بعد ذلك استقبلت الورشة مداخلات المشاركين من خلال النقاش، وطرح الأسئلة حول مختلف محاور الورشة، ودور الإعلام في الأزمات.

وفي ختام الورشة عبّر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها بإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين. كما قدّم وفد الكلية درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

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"الإعلام" تنظِّم ورشة عمل حول "منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات"
سبق

ضمن برنامج التعاون بين وزارة الإعلام وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، استضافت الوزارة ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان "منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات"، قدمها وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي.

وتفصيلاً، رحّب الدكتور الغامدي بالحضور في مستهل الورشة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

وتحدث وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية عن بناء الخطط الإعلامية والاستراتيجيات، والمنهجية المتبعة في ذلك، إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية.

بعد ذلك استقبلت الورشة مداخلات المشاركين من خلال النقاش، وطرح الأسئلة حول مختلف محاور الورشة، ودور الإعلام في الأزمات.

وفي ختام الورشة عبّر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها بإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين. كما قدّم وفد الكلية درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
12:12 AM

"الإعلام" تنظِّم ورشة عمل حول "منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات"

ضمن برنامج التعاون بين الوزارة وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضمن برنامج التعاون بين وزارة الإعلام وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، استضافت الوزارة ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان "منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات"، قدمها وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي.

وتفصيلاً، رحّب الدكتور الغامدي بالحضور في مستهل الورشة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

وتحدث وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية عن بناء الخطط الإعلامية والاستراتيجيات، والمنهجية المتبعة في ذلك، إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية.

بعد ذلك استقبلت الورشة مداخلات المشاركين من خلال النقاش، وطرح الأسئلة حول مختلف محاور الورشة، ودور الإعلام في الأزمات.

وفي ختام الورشة عبّر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها بإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين. كما قدّم وفد الكلية درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

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