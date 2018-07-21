مبانٍ آيلة للسقوط وشوارع ضيقة وسوق متعثر .. مشاهد من صبيا والرد للبلدية

تكتظ بازدحام يتزامن والتمدد العمراني والمشاريع الحديثة التي تشهدها المحافظة

تكتظ محافظة صبيا بازدحام يتزامن مع التمدد العمراني والتطور والمشاريع الحديثة فيها، وباتت بحاجة إلى شوارع أوسع وتهيئة للممرات داخلها، وبادرت البلدية بتحركات في سبيل توسعة الطرق الداخلية، إلا أن مواطنين يرون أن البلدية يجب عليها اتخاذ خطوات أوسع وأسرع في سبيل فتح وتوسعة الشوارع الداخلية في أحياء صبيا القديمة تحديداً.

ويشهد عددٌ من أحياء صبيا، المباني العشوائية والمهجورة في المحافظة وضيق شوارعها الداخلية التي لا تكاد تعبرها سيارة، التي قد تمثل جزءاً لا يُستهان به من حجم المحافظة، حيث تتكون صبيا من أحياء كبرى مجتمعة، ويشهد كثيرٌ منها مباني آيلة للسقوط وشوارع ضيقة، كما يشهد بعض شوارعها حفراً وتشققات، وواصلت البلدية مجهوداتها للعمل على بعض التحسينات، وتوسعة بعض الشوارع وتنفيذ أعمال السفلتة وغيرها، بينما ينتظر السكان وضع تصريف مياه الأمطار.

وطالب المواطنون من بلدية صبيا، العمل على زيادة الرقابة على مطاعم شمال محافظة صبيا وتحديداً قرى المخلاف، مبينين أن بعض المطاعم هناك بحاجة إلى تكثيف الرقابة والتشديد على تطبيق الاشتراطات، مطالبين بزيادة الرقابة الغذائية على المطاعم في قرى المخلاف بمحافظة صبيا.

وبينما تشهد صبيا ضيقاً واكتظاظاً جاءت ادعاءات مجموعات من الأشخاص في عدد من القرى واعتراضاتهم على البلدية في شأن استكمال مشروع الربط بين الظبية وشرق صبيا بحجة مخاوف فيضان مياه الوادي إلى الظبية وقرى صبيا، بل إن هذه المزاعم لم تتوقف حتى بعد زيادة عدد العبّارات ورفع الدراسة مجدداً لتنفيذ المشروع وفتح الطريق الذي سيسهم في وقف اختناقات صبيا من الداخل ويحوّل المئات من المتوجّهين إلى خارج صبيا؛ كالداير وهروب والعيدابي وقرى الكدمي وغيرها؛ مما يخفّف حجم الزحام في المحافظة.

وعن السوق الشعبي الجديد الذي يتعثر منذ وقت طويل جداً وهو السوق الذي تم الانتقال إليه من قبل باعة الحيوانات وغيرها قبل انتهاء المشروع، وعلى الرغم من تعثره، إلا أن سكان صبيا وعابري الطريق الرابط بين بيش وصبيا يطالبون بسرعة إنجاز المشروع لوقف زحام باعة الحيوانات على ضفة الطريق الذي يمر جوار هذا السوق.

وتعد صبيا أكبر محافظات منطقة جازان مساحةً وتعداداً سكانياً كمحافظة، بينما صبيا مركز المحافظة واحد من أقدم التجمعات السكانية في المنطقة ويتميز بوجود المباني القديمة، كما في صبيا عدد من مراكز الخدمة والبلديات.

من جهته، قال رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني؛ لـ "سبق": "يجرى العمل على توسعة الطرق الداخلية بصبيا مثل امتداد طريق الملك فيصل وامتداد طريق الملك خالد؛ حيث قامت البلدية بنزع وإزالة عدد من المواقع وتمّت سفلتة المواقع المنزوعة وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية لما تبقى".

وأضاف: "بالنسبة إلى سوق البلدية الذى تحت الإنشاء والواقع بالخالدية، فهذا من المشاريع الجاري تنفيذها كسوق يومي للخضراوات والفواكه وغيرها، وستتم -بمشيئة الله- تسلُّم جزءٍ من المشروع حسب التكاليف المعتمدة للمشروع خلال شهرين من الآن، وسيتم استكمال باقي المشروع قريباً حسب ما يُعتمد له من تكاليف".

وتابع: "فيما يخص الحزام الذى يربط الظبية بالحسيني، فقد تمّ وقوف عددٍ من اللجان على الموقع وصدرت التوجيهات بإعادة دراسة المشروع من جميع النواحي وسيتم تنفيذه بعد ذلك، وبالنسبة للمبنى الواقع على طريق الملك فهد فيتبع لإدارة النقل".

وبيّن: "بالنسبة للرقابة على المطاعم في القرى التابعة لبلدية صبيا، فنؤكّد أن القسم المختص يقوم بعمله على الوجه المطلوب ونسعد باستقبال أيّ ملاحظة في هذا الشأن".

واختتم تصريحه قائلاً: "مشروع السوق الأسبوعي الواقع عند نخلان من المشاريع المتأخرة، وتم إنذار المقاول الإنذار الأخير وتم الرفع بسحب المشروع وستتم إعادة طرحه بعد الانتهاء من إجراءات السحب النظامية".