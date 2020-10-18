النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1520 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا في الأردن

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37573 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6917 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 345 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
1520 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا في الأردن
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37573 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6917 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 345 حالة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
07:09 PM

1520 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا في الأردن

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
211

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37573 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6917 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 345 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,534
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,071
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة