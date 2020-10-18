1520 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا في الأردن

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37573 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6917 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 345 حالة.