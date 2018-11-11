وزير إعلام حكومة الانقلابيين المنشق: ميليشيات الحوثي في النفس الأخير

عبد السلام جابر: سجون صنعاء تحوّلت إلى مراكز لتعذيب الشعب اليمني

أكّد وزير إعلام حكومة الانقلابيين المنشق عبد السلام جابر؛ أن ميليشيات الحوثي أخضعت الشعب اليمني للهيمنة منذ الانقلاب على الشرعية؛ مؤكداً أن تدخل تحالف دعم الشرعية كان ضرورياً.

واضاف في مؤتمر صحفي: مشروع ميليشيات الحوثي لا يمت بصلة للشعب اليمني؛ حيث تم إجبارنا على العمل في حكومة الانقلابيين في صنعاء.

وتابع: أتمنى أن يكون الخلاص من حكم الميليشيات الحوثية قريباً وهناك مؤشرات إيجابية لذلك؛ مبيناً أن ميليشيات الحوثي حالياً في النفس الأخير قبل سقوطها، وأن سجون صنعاء تحوّلت إلى مراكز لتعذيب الشعب اليمني.