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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا

إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:44 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا

إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏

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