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لجنة الانضباط والأخلاق تصدر غرامات مالية على رئيس الهلال والأهلي والشباب .. تعرف عليها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، عقب نهاية الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عدة قرارات، لعل أبرزها، تغريم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال 20 ألف ريال، بسبب نزوله عقب مباراة فريقه أمام التعاون للملعب وتوجهه إلى غرفة الملابس عبر أرضية الملعب.

كما تم تغريم نادي الهلال 25 ألف ريال لعدم التزام لاعبي الفريق بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء وجودهم في دكة الاحتياط ضد التعاون.


وتغريم نادي الأهلي بـ10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعبًا في مباراة الحزم.


وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق حارس الشباب فواز القرني

وزميله أيجالو بـ20 ألف ريال لكل لاعب، لغياب الثنائي عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.


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لجنة الانضباط والأخلاق تصدر غرامات مالية على رئيس الهلال والأهلي والشباب .. تعرف عليها
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، عقب نهاية الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عدة قرارات، لعل أبرزها، تغريم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال 20 ألف ريال، بسبب نزوله عقب مباراة فريقه أمام التعاون للملعب وتوجهه إلى غرفة الملابس عبر أرضية الملعب.

كما تم تغريم نادي الهلال 25 ألف ريال لعدم التزام لاعبي الفريق بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء وجودهم في دكة الاحتياط ضد التعاون.


وتغريم نادي الأهلي بـ10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعبًا في مباراة الحزم.


وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق حارس الشباب فواز القرني

وزميله أيجالو بـ20 ألف ريال لكل لاعب، لغياب الثنائي عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.


23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:22 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:44 AM

لجنة الانضباط والأخلاق تصدر غرامات مالية على رئيس الهلال والأهلي والشباب .. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، عقب نهاية الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عدة قرارات، لعل أبرزها، تغريم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال 20 ألف ريال، بسبب نزوله عقب مباراة فريقه أمام التعاون للملعب وتوجهه إلى غرفة الملابس عبر أرضية الملعب.

كما تم تغريم نادي الهلال 25 ألف ريال لعدم التزام لاعبي الفريق بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء وجودهم في دكة الاحتياط ضد التعاون.


وتغريم نادي الأهلي بـ10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعبًا في مباراة الحزم.


وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق حارس الشباب فواز القرني

وزميله أيجالو بـ20 ألف ريال لكل لاعب، لغياب الثنائي عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.


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