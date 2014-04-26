النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

رئيس ‎بلدية تربة حائل يطلق حملة ‎"#أنا_ممتثل"

‏أطلق رئيس بلدية تربة حائل المكلف، الدكتور صالح بن عبدالله التويجري حملة "#أنا_ممتثل"؛ وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، على مستوى (٢٠ ) بلدية بالمنطقة التي انطلقت من مقر الأمانة.


وقد شملت الحملة على التوعية ووضع اللافتات على بوابات عدد من المحلات التجارية وفي الشوارع والميادين العامة، وستستمر لعدة أيام لتشمل الحملة مدينة تربة والقرى التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس ‎بلدية تربة حائل يطلق حملة ‎"#أنا_ممتثل"
سبق

‏أطلق رئيس بلدية تربة حائل المكلف، الدكتور صالح بن عبدالله التويجري حملة "#أنا_ممتثل"؛ وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، على مستوى (٢٠ ) بلدية بالمنطقة التي انطلقت من مقر الأمانة.


وقد شملت الحملة على التوعية ووضع اللافتات على بوابات عدد من المحلات التجارية وفي الشوارع والميادين العامة، وستستمر لعدة أيام لتشمل الحملة مدينة تربة والقرى التابعة لها.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:08 PM

رئيس ‎بلدية تربة حائل يطلق حملة ‎"#أنا_ممتثل"

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
108

‏أطلق رئيس بلدية تربة حائل المكلف، الدكتور صالح بن عبدالله التويجري حملة "#أنا_ممتثل"؛ وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، على مستوى (٢٠ ) بلدية بالمنطقة التي انطلقت من مقر الأمانة.


وقد شملت الحملة على التوعية ووضع اللافتات على بوابات عدد من المحلات التجارية وفي الشوارع والميادين العامة، وستستمر لعدة أيام لتشمل الحملة مدينة تربة والقرى التابعة لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة