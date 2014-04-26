رئيس ‎بلدية تربة حائل يطلق حملة ‎"#أنا_ممتثل"

‏أطلق رئيس ‎بلدية تربة حائل المكلف، الدكتور صالح بن عبدالله التويجري حملة ‎"#أنا_ممتثل"؛ وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، على مستوى (٢٠ ) بلدية بالمنطقة التي انطلقت من مقر الأمانة.



وقد شملت الحملة على التوعية ووضع اللافتات على بوابات عدد من المحلات التجارية وفي الشوارع والميادين العامة، وستستمر لعدة أيام لتشمل الحملة مدينة تربة والقرى التابعة لها.