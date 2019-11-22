"997" لخدمتك.. "هلال جدة" جاهز ويحذّر: الْزموا منازلكم في الأمطار الشديدة

مراكز إسناد بفِرَق إسعافية متمركزة بعدة أماكن بالمحافظة لمواجهة أي طارئ

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عن جاهزيتها لجميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المُعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على سلامة الأرواح، والذي تشير توقعاته إلى تعرض الأجواء بالمحافظة لموجة من التقلبات الجوية، تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يتأثر بها عدد من المناطق؛ منها منطقة مكة المكرمة، والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لمواجهة مثل هذه الأخطار.

وأكدت الهيئة أنها جهّزت مراكز الإسناد بفِرَق إسعافية متمركزة بعدة أماكن بالمحافظة؛ لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، كما حذّرت الهيئة بجدة، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.

وأهاب المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة؛ إلا للضرورة، ولطلب الخدمة الإسعافية الاتصال على 997، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات في الطرقات وقت هطول الأمطار.