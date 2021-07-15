العثور على "مفقودة السويدي" بصحة وعافية

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن مفقودة السويدي "منيرة" عُثِر عليها اليوم بصحة وعافية.

وعبّرت أسرة "منيرة" عن شكرها للجهات الأمنية، للبحث عن مفقودتهم التي عُثِر عليها، وهي في أتمّ عافية.

وكانت أسرة الفتاة "منيرة" ناشدت البحث عنها إثر غيابها عن منزلهم في السويدي الغربي في ظروف غامضة لم تُعرف أسبابها بعد، في حين تلقّى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي بلاغات عنها.

وأظهرت كاميرات منزلها والمنازل المجاورة في شارع "آل فريان" خروجها ظهر الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وهي تحمل كيسًا أبيض، وغابت عن الأنظار إلى وجهة غير معلومة.