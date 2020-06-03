النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليس بسبب كورونا.. لماذا خلَت شوارع أكبر مدن الهند من البشر؟

الصيادون جمعوا شباكهم على شاطئ البحر

خلَت شوارع مدينة مومباي يوم الأربعاء مع اقتراب إعصار يَنْدُر أن تتعرض له أكثر مدن الهند سكانًا، وابتعد آلاف المواطنين عن الساحل مما زاد من الضغوط على السلطات بينما تواجه جائحة فيروس كورونا.

وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي: إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة الأرصاد الجوية يوم الأربعاء: إن الإعصار الذي يتحرك في بحر العرب "سيشتد على الأرجح ليصبح عاصفة عاتية خلال الساعات الست المقبلة".

وأضافت أن الإعصار قد يجتاح اليابسة بمنطقة الحدود الساحلية لولايتيْ مهاراشترا وجوجارات مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة؛ وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة الأولى.

وسجلت مومباي، العاصمة المالية للهند، والمناطق المحيطة بها نحو 55 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1700 وفاة.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليس بسبب كورونا.. لماذا خلَت شوارع أكبر مدن الهند من البشر؟
سبق

خلَت شوارع مدينة مومباي يوم الأربعاء مع اقتراب إعصار يَنْدُر أن تتعرض له أكثر مدن الهند سكانًا، وابتعد آلاف المواطنين عن الساحل مما زاد من الضغوط على السلطات بينما تواجه جائحة فيروس كورونا.

وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي: إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة الأرصاد الجوية يوم الأربعاء: إن الإعصار الذي يتحرك في بحر العرب "سيشتد على الأرجح ليصبح عاصفة عاتية خلال الساعات الست المقبلة".

وأضافت أن الإعصار قد يجتاح اليابسة بمنطقة الحدود الساحلية لولايتيْ مهاراشترا وجوجارات مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة؛ وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة الأولى.

وسجلت مومباي، العاصمة المالية للهند، والمناطق المحيطة بها نحو 55 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1700 وفاة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:25 PM

ليس بسبب كورونا.. لماذا خلَت شوارع أكبر مدن الهند من البشر؟

الصيادون جمعوا شباكهم على شاطئ البحر

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,227

خلَت شوارع مدينة مومباي يوم الأربعاء مع اقتراب إعصار يَنْدُر أن تتعرض له أكثر مدن الهند سكانًا، وابتعد آلاف المواطنين عن الساحل مما زاد من الضغوط على السلطات بينما تواجه جائحة فيروس كورونا.

وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي: إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة الأرصاد الجوية يوم الأربعاء: إن الإعصار الذي يتحرك في بحر العرب "سيشتد على الأرجح ليصبح عاصفة عاتية خلال الساعات الست المقبلة".

وأضافت أن الإعصار قد يجتاح اليابسة بمنطقة الحدود الساحلية لولايتيْ مهاراشترا وجوجارات مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة؛ وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة الأولى.

وسجلت مومباي، العاصمة المالية للهند، والمناطق المحيطة بها نحو 55 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1700 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,853

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة