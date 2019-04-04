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الخارجية العراقية: مشاركة "الحكيم" في افتتاح القنصليّة السعودية ببغداد تعزيزاً للتواصل بين البلدين

الحرص على تيسير الخدمات القنصلية وتقديم التسهيلات للراغبين في أداء الحج والعمرة والزيارة

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن مشاركة وزيرها محمد علي الحكيم في مراسم افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية فيبغداد يعد مؤشراً عملياً على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت في بيان صحفي أن هذه المشاركة تعبر أيضاً عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية وتقديمالتسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادلالتجاري بين البلدين.

وكانت قنصلية المملكة في بغداد قد افتتحت في وقت سابق اليوم بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيقالمشترك, وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقيثامر الغضبان، ومعالي وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم رفع علم المملكة العربية السعودية على مبنىالقنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلسالتنسيق.

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الخارجية العراقية: مشاركة "الحكيم" في افتتاح القنصليّة السعودية ببغداد تعزيزاً للتواصل بين البلدين
سبق

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن مشاركة وزيرها محمد علي الحكيم في مراسم افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية فيبغداد يعد مؤشراً عملياً على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت في بيان صحفي أن هذه المشاركة تعبر أيضاً عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية وتقديمالتسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادلالتجاري بين البلدين.

وكانت قنصلية المملكة في بغداد قد افتتحت في وقت سابق اليوم بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيقالمشترك, وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقيثامر الغضبان، ومعالي وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم رفع علم المملكة العربية السعودية على مبنىالقنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلسالتنسيق.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
05:10 PM

الخارجية العراقية: مشاركة "الحكيم" في افتتاح القنصليّة السعودية ببغداد تعزيزاً للتواصل بين البلدين

الحرص على تيسير الخدمات القنصلية وتقديم التسهيلات للراغبين في أداء الحج والعمرة والزيارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن مشاركة وزيرها محمد علي الحكيم في مراسم افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية فيبغداد يعد مؤشراً عملياً على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت في بيان صحفي أن هذه المشاركة تعبر أيضاً عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية وتقديمالتسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادلالتجاري بين البلدين.

وكانت قنصلية المملكة في بغداد قد افتتحت في وقت سابق اليوم بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيقالمشترك, وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقيثامر الغضبان، ومعالي وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم رفع علم المملكة العربية السعودية على مبنىالقنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلسالتنسيق.

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