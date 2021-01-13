موسكو.. العلماء الروس يختبرون فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة لكورونا

"بوتين" يعلن بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس لجميع المواطنين

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن الخبراء الروس يواصلون إجراء تجارب علمية إضافية للقاح ضد فيروس كورونا على الحيوانات، لاختبار فعاليته ضد السلالة الجديدة للفيروس، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقالت "غوليكوفا" في اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، إن "اللقاحات فعالة ضد هذه السلالة الجديدة (من فيروس كورونا).. نحن نجري بحوثا علمية إضافية للتأكد تماماً بنسبة 200%، إذا جاز لي القول، إن الأمر حقاً كذلك، فلدينا الآن أساس للتأكيد.. لقد أجرينا بالفعل هذه الاختبارات على عدد من الحيوانات".

من ناحية أخرى، أوعز الرئيس بوتين اليوم ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين في البلاد بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقتصراً على فئات معينة.