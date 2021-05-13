النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

أدى محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ بجامع العليا بالمحافظة، وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
وأمّ المصلين الشيخ عيسى علي محمد مدخلي والذي تطرق في خطبته إلى تذكير الناس بشكر الله تعالى في هذا اليوم العظيم على نعمة الصيام والقيام وحثهم على الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً فضل زكاة الفطر.

وأكد الشيخ مدخلي أن رمضان شهر للخيرات واكتساب الحسنات وغفران للذنوب وتطرق في خطبته لدور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مواجهة هذه الجائحة العالمية وتفوق حكومتنا في مكافحة هذا الوباء حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.


شهد الصلاة مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني ومدير ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعيان المحافظة.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على القيادة الرشيدة وعلى الوطن بالخير والمسرات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا
سبق

أدى محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ بجامع العليا بالمحافظة، وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
وأمّ المصلين الشيخ عيسى علي محمد مدخلي والذي تطرق في خطبته إلى تذكير الناس بشكر الله تعالى في هذا اليوم العظيم على نعمة الصيام والقيام وحثهم على الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً فضل زكاة الفطر.

وأكد الشيخ مدخلي أن رمضان شهر للخيرات واكتساب الحسنات وغفران للذنوب وتطرق في خطبته لدور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مواجهة هذه الجائحة العالمية وتفوق حكومتنا في مكافحة هذا الوباء حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.


شهد الصلاة مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني ومدير ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعيان المحافظة.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على القيادة الرشيدة وعلى الوطن بالخير والمسرات.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
06:10 PM

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,879

أدى محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ بجامع العليا بالمحافظة، وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
وأمّ المصلين الشيخ عيسى علي محمد مدخلي والذي تطرق في خطبته إلى تذكير الناس بشكر الله تعالى في هذا اليوم العظيم على نعمة الصيام والقيام وحثهم على الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً فضل زكاة الفطر.

وأكد الشيخ مدخلي أن رمضان شهر للخيرات واكتساب الحسنات وغفران للذنوب وتطرق في خطبته لدور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مواجهة هذه الجائحة العالمية وتفوق حكومتنا في مكافحة هذا الوباء حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.


شهد الصلاة مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني ومدير ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعيان المحافظة.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على القيادة الرشيدة وعلى الوطن بالخير والمسرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,041

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة