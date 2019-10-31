حصل مشروع المحطة "14" لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على تقييم ممتاز، في تدقيق برنامج إدارة السلامة العالمي "5 Stars". ويُعد هذا المشروع هو الأول لتوليد الطاقة الكهربائية يحصد هذا التقييم، خاصة أنه المشروع الأول أيضاً الذي تتم إدارته مباشرة من قبل كوادر وطنية في "السعودية للكهرباء" بنظام EPCM، الذين تجاوزت نسبتهم في مؤشر السعودة في المحطة 85 في المئة. يشار إلى أن هذا التقييم يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة، الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة؛ إضافة إلى قيامهم لأول مرة بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.

المحطة "14" لتوليد الكهرباء في الرياض تنال تقييمًا ممتازًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-31 حصل مشروع المحطة "14" لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على تقييم ممتاز، في تدقيق برنامج إدارة السلامة العالمي "5 Stars".



ويُعد هذا المشروع هو الأول لتوليد الطاقة الكهربائية يحصد هذا التقييم، خاصة أنه المشروع الأول أيضاً الذي تتم إدارته مباشرة من قبل كوادر وطنية في "السعودية للكهرباء" بنظام EPCM، الذين تجاوزت نسبتهم في مؤشر السعودة في المحطة 85 في المئة.



يشار إلى أن هذا التقييم يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة، الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة؛ إضافة إلى قيامهم لأول مرة بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 02:56 PM

المحطة "14" لتوليد الكهرباء في الرياض تنال تقييمًا ممتازًا وفق التدقيق الصادر عن برنامج إدارة السلامة العالمي





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حصل مشروع المحطة "14" لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على تقييم ممتاز، في تدقيق برنامج إدارة السلامة العالمي "5 Stars".



ويُعد هذا المشروع هو الأول لتوليد الطاقة الكهربائية يحصد هذا التقييم، خاصة أنه المشروع الأول أيضاً الذي تتم إدارته مباشرة من قبل كوادر وطنية في "السعودية للكهرباء" بنظام EPCM، الذين تجاوزت نسبتهم في مؤشر السعودة في المحطة 85 في المئة.



يشار إلى أن هذا التقييم يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة، الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة؛ إضافة إلى قيامهم لأول مرة بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.