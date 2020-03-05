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أوهمهن بتعيين حكومي.. "مُحتال توظيف النساء" في قبضة شرطة القصيم

تورط في ارتكاب جرائم عدة في عدد من المناطق وحصل على مبالغ مالية

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهم "سعودي الجنسية" في العقد السادس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال في عدد من المناطق.

وقال المتحدث: المتهم كان يقوم بالإيهام بتوظيف النساء في المصالح الحكومية، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة القصيم القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أوهمهن بتعيين حكومي.. "مُحتال توظيف النساء" في قبضة شرطة القصيم
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهم "سعودي الجنسية" في العقد السادس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال في عدد من المناطق.

وقال المتحدث: المتهم كان يقوم بالإيهام بتوظيف النساء في المصالح الحكومية، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 PM

أوهمهن بتعيين حكومي.. "مُحتال توظيف النساء" في قبضة شرطة القصيم

تورط في ارتكاب جرائم عدة في عدد من المناطق وحصل على مبالغ مالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهم "سعودي الجنسية" في العقد السادس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال في عدد من المناطق.

وقال المتحدث: المتهم كان يقوم بالإيهام بتوظيف النساء في المصالح الحكومية، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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