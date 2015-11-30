النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رابطة دوري المحترفين وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تناقشان الاستثمار الرياضي

تسعى لتفعيل المسؤولية الاجتماعية والشراكة مع القطاع الخاص

ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، سبل الشراكة والتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المجالات الرياضية والاجتماعية والتسويقية المتعلقة بكرة القدم، وخاصة في المسابقات التي تنظمها الرابطة.
واستعرض وفد الرابطة الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عبدالعزيز العفالق خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر الهيئة، وبحضور رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، سبل تفعيل الشراكة مع القطاعات التنموية، إضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، والتعاون مع غرفة المنطقة الشرقية ومجلس شباب المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للدخول في مجالات الاستثمار الرياضي، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة والمميزة التي حققتها مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسويقياً وجماهيرياً.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، في خطوة تحرص من خلالها الرابطة على الاستفادة من الإمكانات والخبرات الرياضية، والتجارب الناجحة التي شهدتها المنطقة في مجال الاستثمار الرياضي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار رياضياً خاصة مع تواجد أربعة أندية من المنطقة الشرقية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثمانية أندية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رابطة دوري المحترفين وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تناقشان الاستثمار الرياضي
سبق

ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، سبل الشراكة والتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المجالات الرياضية والاجتماعية والتسويقية المتعلقة بكرة القدم، وخاصة في المسابقات التي تنظمها الرابطة.
واستعرض وفد الرابطة الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عبدالعزيز العفالق خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر الهيئة، وبحضور رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، سبل تفعيل الشراكة مع القطاعات التنموية، إضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، والتعاون مع غرفة المنطقة الشرقية ومجلس شباب المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للدخول في مجالات الاستثمار الرياضي، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة والمميزة التي حققتها مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسويقياً وجماهيرياً.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، في خطوة تحرص من خلالها الرابطة على الاستفادة من الإمكانات والخبرات الرياضية، والتجارب الناجحة التي شهدتها المنطقة في مجال الاستثمار الرياضي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار رياضياً خاصة مع تواجد أربعة أندية من المنطقة الشرقية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثمانية أندية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
07:59 PM

رابطة دوري المحترفين وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تناقشان الاستثمار الرياضي

تسعى لتفعيل المسؤولية الاجتماعية والشراكة مع القطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
94

ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، سبل الشراكة والتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المجالات الرياضية والاجتماعية والتسويقية المتعلقة بكرة القدم، وخاصة في المسابقات التي تنظمها الرابطة.
واستعرض وفد الرابطة الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عبدالعزيز العفالق خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر الهيئة، وبحضور رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، سبل تفعيل الشراكة مع القطاعات التنموية، إضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، والتعاون مع غرفة المنطقة الشرقية ومجلس شباب المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للدخول في مجالات الاستثمار الرياضي، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة والمميزة التي حققتها مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسويقياً وجماهيرياً.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، في خطوة تحرص من خلالها الرابطة على الاستفادة من الإمكانات والخبرات الرياضية، والتجارب الناجحة التي شهدتها المنطقة في مجال الاستثمار الرياضي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار رياضياً خاصة مع تواجد أربعة أندية من المنطقة الشرقية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثمانية أندية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,970
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,688

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة