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"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا

عدد الحالات النشطة اليوم 9776 منها 1182 حرجة

أكدت وزارة الصحة, ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776)، منها (1182) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة, ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776)، منها (1182) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
04:40 PM

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا

عدد الحالات النشطة اليوم 9776 منها 1182 حرجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,314

أكدت وزارة الصحة, ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776)، منها (1182) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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