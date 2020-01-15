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المرأة السعودية حاضرة في قرارات القيادة.. 3 سعوديات بهذه المناصب

تماشياً مع رؤية 2030 ولتعزيز عملها في المراكز القيادية

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، على تعيين ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل على وظيفة (مدير عام تعليم محافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي تولي اهتمام كبير في تمكين المرأة السعودية وتعزيز عملها في المراكز القيادية.

وشغلت ندى صالح السماعيل، وهي حاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الملك سعود، منصب مدير عام الطفولة المبكرة في "وزارة التعليم"، وعملت بمهنة التعليم، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية، كما شاركت في إعداد كتاب "جدارات التفوق لمدير المدرسة"، وشاركت في تحكيم كتاب "معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية" التابع لـ"المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج".

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهي رئيس لجنة المرأة في "الاتحاد السعودي للمبارزة"، منذ سبتمبر 2017، المملكة العربية السعودية. ورئيس لجنة المرأة في "الاتحاد العربي للمبارزة".

كما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوباً دائماً للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وشغلت الأميرة "هيفاء" منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ ديسمبر 2017، إضافة إلى منصب الوكيل المساعد المكلف بشؤون مجموعة العشرين بالوزارة، ورئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة بالوزارة خلال الفترة (2016 و2017).

والأميرة "هيفاء" حاصلة على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية "SOAS" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة الملك سعود.

مجلس الوزراء تمكين المرأة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرأة السعودية حاضرة في قرارات القيادة.. 3 سعوديات بهذه المناصب
سبق

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، على تعيين ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل على وظيفة (مدير عام تعليم محافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي تولي اهتمام كبير في تمكين المرأة السعودية وتعزيز عملها في المراكز القيادية.

وشغلت ندى صالح السماعيل، وهي حاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الملك سعود، منصب مدير عام الطفولة المبكرة في "وزارة التعليم"، وعملت بمهنة التعليم، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية، كما شاركت في إعداد كتاب "جدارات التفوق لمدير المدرسة"، وشاركت في تحكيم كتاب "معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية" التابع لـ"المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج".

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهي رئيس لجنة المرأة في "الاتحاد السعودي للمبارزة"، منذ سبتمبر 2017، المملكة العربية السعودية. ورئيس لجنة المرأة في "الاتحاد العربي للمبارزة".

كما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوباً دائماً للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وشغلت الأميرة "هيفاء" منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ ديسمبر 2017، إضافة إلى منصب الوكيل المساعد المكلف بشؤون مجموعة العشرين بالوزارة، ورئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة بالوزارة خلال الفترة (2016 و2017).

والأميرة "هيفاء" حاصلة على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية "SOAS" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة الملك سعود.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:13 PM

المرأة السعودية حاضرة في قرارات القيادة.. 3 سعوديات بهذه المناصب

تماشياً مع رؤية 2030 ولتعزيز عملها في المراكز القيادية

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خلود غنام - الرياض
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19,787

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، على تعيين ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل على وظيفة (مدير عام تعليم محافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي تولي اهتمام كبير في تمكين المرأة السعودية وتعزيز عملها في المراكز القيادية.

وشغلت ندى صالح السماعيل، وهي حاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الملك سعود، منصب مدير عام الطفولة المبكرة في "وزارة التعليم"، وعملت بمهنة التعليم، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية، كما شاركت في إعداد كتاب "جدارات التفوق لمدير المدرسة"، وشاركت في تحكيم كتاب "معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية" التابع لـ"المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج".

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهي رئيس لجنة المرأة في "الاتحاد السعودي للمبارزة"، منذ سبتمبر 2017، المملكة العربية السعودية. ورئيس لجنة المرأة في "الاتحاد العربي للمبارزة".

كما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوباً دائماً للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وشغلت الأميرة "هيفاء" منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ ديسمبر 2017، إضافة إلى منصب الوكيل المساعد المكلف بشؤون مجموعة العشرين بالوزارة، ورئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة بالوزارة خلال الفترة (2016 و2017).

والأميرة "هيفاء" حاصلة على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية "SOAS" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة الملك سعود.

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