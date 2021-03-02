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سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين

"العيسى" قدّر لحكومتهم استجابتها في اتصال تلقاه من وزير الخارجية السريلانكي

تلقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد دينيش غوناواردينا.


وأوضح وزير الخارجية السريلانكي أن الحكومة السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين وفقاً للتعاليم الإسلامية، فيما قدّر الشيخ الدكتور العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بكوفيد١٩ وفقاً للتعاليم الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

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سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين
سبق

تلقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد دينيش غوناواردينا.


وأوضح وزير الخارجية السريلانكي أن الحكومة السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين وفقاً للتعاليم الإسلامية، فيما قدّر الشيخ الدكتور العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بكوفيد١٩ وفقاً للتعاليم الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:18 PM
اخر تعديل
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:08 AM

سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين

"العيسى" قدّر لحكومتهم استجابتها في اتصال تلقاه من وزير الخارجية السريلانكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد دينيش غوناواردينا.


وأوضح وزير الخارجية السريلانكي أن الحكومة السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين وفقاً للتعاليم الإسلامية، فيما قدّر الشيخ الدكتور العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بكوفيد١٩ وفقاً للتعاليم الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

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