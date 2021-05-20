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وزير الخارجية يلتقي نظيريه الباكستاني والمالديفي

تم استعراض تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والتطورات في فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاجتماع الطارئ أيضاً بنيويورك، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين. كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيريه الباكستاني والمالديفي
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والتطورات في فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاجتماع الطارئ أيضاً بنيويورك، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين. كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:34 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيريه الباكستاني والمالديفي

تم استعراض تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والتطورات في فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاجتماع الطارئ أيضاً بنيويورك، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين. كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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