شركة عبدالله العثيم للاستثمار تدشّن أول مشاريع المجموعة الترفيهية في البحرين

توفر مناخًا استثماريًّا جاذبًا لصناعة الترفيه.. وتتميز بوجود بنية تحتية متطورة

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن تدشين أحدث مشاريع شركة عبدالله العثيم للترفيه، بافتتاح مدينة الملاهي العائلية "فابي لاند" في مملكة البحرين في مجمع "الدانة مول" أحد المجمعات التجارية الرئيسية في العاصمة البحرينية المنامة.

وتقام مدينة "فابي لاند" الترفيهية على مساحة (24.000) قدم مربع، لتقدم مجموعة واسعة من الألعاب الحديثة والمبتكرة ومحفزات الجذب الترفيهي لجميع الفئات العمرية.

وعبّر المهندس أحمد بن إبراهيم اليحيى نائب الرئيس بشركة العثيم للاستثمار، عن سعادته بافتتاح أول مشاريع الشركة الترفيهية في مملكة البحرين الشقيقة، والذي يأتي في إطار دور الشركة في اقتناص المشروعات الاستثمارية داخل وخارج المملكة، وزيادة قاعدة استثماراتها في مجال صناعة السياحة والترفيه في العديد من المواقع.

وقال "اليحيى": "إن مملكة البحرين توفر مناخًا استثماريًّا جاذبًا لصناعة الترفيه، وتتميز بتوفير بنية تحتية متطورة ومشروعات متنوعة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالوجهات الترفيهية؛ خاصة في مراكز التسوق الكبرى.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للترفيه إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار، تُعد واحدة من أكبر الشركات السعودية والخليجية المتخصصة في مجال صناعة الترفيه، وتعمل وفق استراتيجية مدروسة للتوسع في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول المنطقة العربية والخليجية؛ حيث يمتد نطاق استثماراتها الآن في كل من: (الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية).

وتمتلك الشركة باقة متميزة من المنافذ والمدن الترفيهية منها: (سفوري لاند، وفابي لاند، ومدينة الثلج، وإكستريم لاند، وأكشن زون، وماي تاون).