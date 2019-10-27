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للحد من التدخين وتوعية المجتمع.. "تقنية تبوك" تدشن "إرادة ٢"

برنامج تشمل فعالياته معرضاً توعوياً وشرائح تثقيفية و"عيادة إقلاع"

أقامت الكلية التقنية بتبوك برنامجاً بعنوان "إرادة ٢" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية الدكتور عياش العنزي، والمحاضر في التوعية الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات محمد القميقم، والأخصائي النفسي إبراهيم العنزي رئيس مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية قادر بتبوك، والدكتور أشرف هاشم أخصائي مكافحة التدخين في الشؤون الصحية بتبوك.

ودشن عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي فعالية برنامج "إرادة ٢"، وتجول في المعرض التوعوي الذي يحتوي على الجناح الخاص بالشؤون الصحية والجناح الخاص بمجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية "قادر"، والجناح الخاص بإدارة مكافحة المخدرات.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، ويحتوي على المعرض التوعوي والشرائح التثقيفية وعيادة الإقلاع عن التدخين.

وانطلقت أولى برامج الشرائح التثقيفية بعنوان "أحدث الطرق المساعدة للإقلاع عن التدخين" قدمها الدكتور أشرف هاشم أخصائي مكافحة التدخين في الشؤون وتحدث فيها عن أضرار التدخين وأحدث الطرق العلاجية المستخدمة في الإقلاع عن التدخين وعن الطرق السلوكية والدوائية المساعدة للإقلاع عن التدخين مع شرح للعلاجات الدوائية المستخدمة للعلاج.

من جهته، قال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، "إن الوقت الحاضر هو عصر التقنية والانفتاح المعرفي، ولا أحد يجهل أضرار التدخين والمخدرات والمسكرات، ويظل العدوى فيها سريعًا"، مشيراً إلى أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.

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للحد من التدخين وتوعية المجتمع.. "تقنية تبوك" تدشن "إرادة ٢"
سبق

أقامت الكلية التقنية بتبوك برنامجاً بعنوان "إرادة ٢" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية الدكتور عياش العنزي، والمحاضر في التوعية الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات محمد القميقم، والأخصائي النفسي إبراهيم العنزي رئيس مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية قادر بتبوك، والدكتور أشرف هاشم أخصائي مكافحة التدخين في الشؤون الصحية بتبوك.

ودشن عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي فعالية برنامج "إرادة ٢"، وتجول في المعرض التوعوي الذي يحتوي على الجناح الخاص بالشؤون الصحية والجناح الخاص بمجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية "قادر"، والجناح الخاص بإدارة مكافحة المخدرات.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، ويحتوي على المعرض التوعوي والشرائح التثقيفية وعيادة الإقلاع عن التدخين.

وانطلقت أولى برامج الشرائح التثقيفية بعنوان "أحدث الطرق المساعدة للإقلاع عن التدخين" قدمها الدكتور أشرف هاشم أخصائي مكافحة التدخين في الشؤون وتحدث فيها عن أضرار التدخين وأحدث الطرق العلاجية المستخدمة في الإقلاع عن التدخين وعن الطرق السلوكية والدوائية المساعدة للإقلاع عن التدخين مع شرح للعلاجات الدوائية المستخدمة للعلاج.

من جهته، قال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، "إن الوقت الحاضر هو عصر التقنية والانفتاح المعرفي، ولا أحد يجهل أضرار التدخين والمخدرات والمسكرات، ويظل العدوى فيها سريعًا"، مشيراً إلى أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:52 PM

للحد من التدخين وتوعية المجتمع.. "تقنية تبوك" تدشن "إرادة ٢"

برنامج تشمل فعالياته معرضاً توعوياً وشرائح تثقيفية و"عيادة إقلاع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أقامت الكلية التقنية بتبوك برنامجاً بعنوان "إرادة ٢" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية الدكتور عياش العنزي، والمحاضر في التوعية الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات محمد القميقم، والأخصائي النفسي إبراهيم العنزي رئيس مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية قادر بتبوك، والدكتور أشرف هاشم أخصائي مكافحة التدخين في الشؤون الصحية بتبوك.

ودشن عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي فعالية برنامج "إرادة ٢"، وتجول في المعرض التوعوي الذي يحتوي على الجناح الخاص بالشؤون الصحية والجناح الخاص بمجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية "قادر"، والجناح الخاص بإدارة مكافحة المخدرات.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، ويحتوي على المعرض التوعوي والشرائح التثقيفية وعيادة الإقلاع عن التدخين.

وانطلقت أولى برامج الشرائح التثقيفية بعنوان "أحدث الطرق المساعدة للإقلاع عن التدخين" قدمها الدكتور أشرف هاشم أخصائي مكافحة التدخين في الشؤون وتحدث فيها عن أضرار التدخين وأحدث الطرق العلاجية المستخدمة في الإقلاع عن التدخين وعن الطرق السلوكية والدوائية المساعدة للإقلاع عن التدخين مع شرح للعلاجات الدوائية المستخدمة للعلاج.

من جهته، قال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي، "إن الوقت الحاضر هو عصر التقنية والانفتاح المعرفي، ولا أحد يجهل أضرار التدخين والمخدرات والمسكرات، ويظل العدوى فيها سريعًا"، مشيراً إلى أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.

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