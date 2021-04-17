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بيومها الخامس.. لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 29 متسابقاً

ضمن التصفيات النهائية التي يشارك فيها 131 مشاركًا من جميع مناطق المملكة

استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين أمس، إلى تلاوات 29 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي عسير والقصيم ضمن التصفيات النهائية للمسابقة، التى يشارك فيها 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيانها الصحفي اليومي عن المسابقة أن لجان التحكيم استمعت إلى تلاوات 29 متسابقًا ومتسابقة، منهم 5 بنين و4 بنات من أبناء الشهداء يتبعون لوزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الدفاع من القصيم وعسير عبر الشاشات الافتراضية من خلال استخدام التقنية الحديثة، بمقار استقبال المتسابقين بفروع الوزارة بمناطق المملكة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لسلامة وصحة المتسابقين.

وتختتم لجنة التحكيم مساء اليوم التصفيات النهائية بالاستماع لـ 19 متسابقًا ومتسابقة في الجلسة السادسة يمثلون مناطق الباحة وحائل وتبوك، حيث يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة 3234000 ريال، ويشارك في التصفيات النهائية 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة من أصل 4300 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية.

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بيومها الخامس.. لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 29 متسابقاً
سبق

استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين أمس، إلى تلاوات 29 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي عسير والقصيم ضمن التصفيات النهائية للمسابقة، التى يشارك فيها 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيانها الصحفي اليومي عن المسابقة أن لجان التحكيم استمعت إلى تلاوات 29 متسابقًا ومتسابقة، منهم 5 بنين و4 بنات من أبناء الشهداء يتبعون لوزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الدفاع من القصيم وعسير عبر الشاشات الافتراضية من خلال استخدام التقنية الحديثة، بمقار استقبال المتسابقين بفروع الوزارة بمناطق المملكة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لسلامة وصحة المتسابقين.

وتختتم لجنة التحكيم مساء اليوم التصفيات النهائية بالاستماع لـ 19 متسابقًا ومتسابقة في الجلسة السادسة يمثلون مناطق الباحة وحائل وتبوك، حيث يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة 3234000 ريال، ويشارك في التصفيات النهائية 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة من أصل 4300 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:50 PM

بيومها الخامس.. لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 29 متسابقاً

ضمن التصفيات النهائية التي يشارك فيها 131 مشاركًا من جميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين أمس، إلى تلاوات 29 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي عسير والقصيم ضمن التصفيات النهائية للمسابقة، التى يشارك فيها 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيانها الصحفي اليومي عن المسابقة أن لجان التحكيم استمعت إلى تلاوات 29 متسابقًا ومتسابقة، منهم 5 بنين و4 بنات من أبناء الشهداء يتبعون لوزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الدفاع من القصيم وعسير عبر الشاشات الافتراضية من خلال استخدام التقنية الحديثة، بمقار استقبال المتسابقين بفروع الوزارة بمناطق المملكة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لسلامة وصحة المتسابقين.

وتختتم لجنة التحكيم مساء اليوم التصفيات النهائية بالاستماع لـ 19 متسابقًا ومتسابقة في الجلسة السادسة يمثلون مناطق الباحة وحائل وتبوك، حيث يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة 3234000 ريال، ويشارك في التصفيات النهائية 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة من أصل 4300 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية.

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