وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي؛ في بيان صحفي، اليوم، أن الزلزال حدث في الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، زلزالاً بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في جنوب غربي الكويت.

رصد زلزال بقوة 4.4 درجة جنوب غربي الكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-21 رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، زلزالاً بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في جنوب غربي الكويت. وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي؛ في بيان صحفي، اليوم، أن الزلزال حدث في الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 10:26 AM

رصد زلزال بقوة 4.4 درجة جنوب غربي الكويت صباح اليوم وعلى عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض





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رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، زلزالاً بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في جنوب غربي الكويت.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي؛ في بيان صحفي، اليوم، أن الزلزال حدث في الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.