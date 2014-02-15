أمانة الشرقية تطرح فرصة "إعلانات استثمارية على الأراضي الفضاء"

امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، فرصة استثمارية للمخطط الإعلاني "اللوحات الإعلانية" على الأراضي الفضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وأوضح أمين الشرقية رئيس لجنة الاستثمار المهندس فهد الجبير، أن المخطط الإعلاني سيسهم في إيجاد قيمة مضافة للمنطقة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، وتحديد العدد والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية، والتقنيات التفاعلية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المنطقة، إضافة إلى اعتماد منطقتين رقميتين لتعزيز مفهوم المدن الذكية وتكوين قواعد بيانات ضخمة.

وبيّن أن المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء والترميم، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات، تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة، وتمنع من الانتشار غير المنظَّم للوحات في الطرق والشوارع وتسهم في تحسين المشهد الحضري.

وأفاد "الجبير"، أن الأمانة تعمل بالتعاون مع شركائها كهيئة تطوير الشرقية، وغيرها من الجهات على المراجعة المستمرة وتحديث المخطط الإعلاني كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية، والتطور المتسارع الذي تشهده المدن.