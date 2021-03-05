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الأخضر تحت 20 عامًا يقيم تجمّعًا استكشافيًّا في القصيم.. والمحمدي يستدعي 32 لاعبًا

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تجمعًا استكشافيًّا في منطقة القصيم، بدءًا من يوم غدٍ السبت وحتى العاشر من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (32) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، ونواف شيعان، ومهند اليحيى، ومنصور دربشي، وأحمد الجليدان، وعبدالمجيد العنزي، ومحمد الزهراني، ومحمد سليمان، وسويلم المنهالي، وصالح برناوي، وعلي النخلي، وفواز الحمد، ووليد عياش، وأحمد قيسي، وفيصل العبدالواحد، وحسن سفياني، وعبدالله الزيد، وصهيب الزيد، وعبدالله الدوسري، ومالك حمزة، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، ومحمد صهلولي، وعبدالملك الجابر، ورافي حسين، وراكان الكعبي، وياسر المالكي، وعلي المسعود، وعبدالعزيز العثمان، وماجد الخليفة، وناصر البيشان، وشاهر العنزي.



ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي، مساء غدٍ السبت، تدريباته بحصة على ملعب نادي التعاون.



الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعدّ الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادي؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.


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الأخضر تحت 20 عامًا يقيم تجمّعًا استكشافيًّا في القصيم.. والمحمدي يستدعي 32 لاعبًا
سبق

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تجمعًا استكشافيًّا في منطقة القصيم، بدءًا من يوم غدٍ السبت وحتى العاشر من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (32) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، ونواف شيعان، ومهند اليحيى، ومنصور دربشي، وأحمد الجليدان، وعبدالمجيد العنزي، ومحمد الزهراني، ومحمد سليمان، وسويلم المنهالي، وصالح برناوي، وعلي النخلي، وفواز الحمد، ووليد عياش، وأحمد قيسي، وفيصل العبدالواحد، وحسن سفياني، وعبدالله الزيد، وصهيب الزيد، وعبدالله الدوسري، ومالك حمزة، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، ومحمد صهلولي، وعبدالملك الجابر، ورافي حسين، وراكان الكعبي، وياسر المالكي، وعلي المسعود، وعبدالعزيز العثمان، وماجد الخليفة، وناصر البيشان، وشاهر العنزي.



ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي، مساء غدٍ السبت، تدريباته بحصة على ملعب نادي التعاون.



الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعدّ الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادي؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.


05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
06:28 PM

الأخضر تحت 20 عامًا يقيم تجمّعًا استكشافيًّا في القصيم.. والمحمدي يستدعي 32 لاعبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تجمعًا استكشافيًّا في منطقة القصيم، بدءًا من يوم غدٍ السبت وحتى العاشر من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (32) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، ونواف شيعان، ومهند اليحيى، ومنصور دربشي، وأحمد الجليدان، وعبدالمجيد العنزي، ومحمد الزهراني، ومحمد سليمان، وسويلم المنهالي، وصالح برناوي، وعلي النخلي، وفواز الحمد، ووليد عياش، وأحمد قيسي، وفيصل العبدالواحد، وحسن سفياني، وعبدالله الزيد، وصهيب الزيد، وعبدالله الدوسري، ومالك حمزة، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، ومحمد صهلولي، وعبدالملك الجابر، ورافي حسين، وراكان الكعبي، وياسر المالكي، وعلي المسعود، وعبدالعزيز العثمان، وماجد الخليفة، وناصر البيشان، وشاهر العنزي.



ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي، مساء غدٍ السبت، تدريباته بحصة على ملعب نادي التعاون.



الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعدّ الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادي؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.


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