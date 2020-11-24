"تاريخ المملكة".. ندوة بالتعاون بين "تقني الرياض" و"الدارة"

تزامنًا مع الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

رعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس ندوة بعنوان تاريخ المملكة، تزامنًا مع الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله مقاليد الحكم والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.

قدم الندوة الدكتور ضيف الله بن رازن، أستاذ التاريخ المساعد عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، وتركزت محاورها على المحور الأول: خلفية تاريخية الدولة السعودية الأولى والثانية، والمحور الثاني: التاريخ الحضاري للمملكة العربية السعودية، والمحور الثالث: المملكة في عصر الملك عبدالعزيز رحمه الله، والمحور الرابع: إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية لإلقاء الضوء على تاريخ وحضارة هذه البلاد المباركة.