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بعد إنجازاتهم الأمنية.. "الفيصل" يكرم ضباطاً وأفراداً من الدوريات الأمنية

أمير مكة أكد دورهم في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة بحزم

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة؛ نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كل القطاعات الأمنية في المنطقة.

الأمير خالد الفيصل الدوريات الأمنية تكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إنجازاتهم الأمنية.. "الفيصل" يكرم ضباطاً وأفراداً من الدوريات الأمنية
سبق

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة؛ نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كل القطاعات الأمنية في المنطقة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
03:07 PM

بعد إنجازاتهم الأمنية.. "الفيصل" يكرم ضباطاً وأفراداً من الدوريات الأمنية

أمير مكة أكد دورهم في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة بحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة؛ نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كل القطاعات الأمنية في المنطقة.

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