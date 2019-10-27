وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كل القطاعات الأمنية في المنطقة.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة؛ نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

بعد إنجازاتهم الأمنية.. "الفيصل" يكرم ضباطاً وأفراداً من الدوريات الأمنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-27 كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة؛ نظير ما حققوه من إنجازات أمنية. جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف. وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كل القطاعات الأمنية في المنطقة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 03:07 PM

بعد إنجازاتهم الأمنية.. "الفيصل" يكرم ضباطاً وأفراداً من الدوريات الأمنية أمير مكة أكد دورهم في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة بحزم





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كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة؛ نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف.

وأكد أمير منطقة مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كل القطاعات الأمنية في المنطقة.