"الشؤون الإسلامية" تحتفل باليوم العالمي للإنترنت الآمن بتوعية منسوبيها في كل المناطق

أكدت ضرورة التعامل الآمن والإيجابي مع التكنولوجيا الرقمية واستخدامها بمسؤولية

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد ممثلة بالإدارة العامة للأمن السيبراني في اليوم العالمي للإنترنت الآمن والذي يصادف اليوم الثلاثاء الثامن من شهر فبراير الجاري، حيث قامت الوزارة وفروعها في مناطق المملكة بالمشاركة بتوعية منسوبيها، من خلال الشاشات واللوحات الإرشادية والمقاطع والفيديوهات التوعوية التي تؤكد أهمية الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية.

وجاء تحديد اليوم العالمي للإنترنت الآمن بهدف تعزيز بيئة أكثر أمانًا في شبكة الإنترنت لمستخدمي الأجهزة الإلكترونية، حيث يتم تمكين المستخدم من استخدام التقنية بمسؤولية وايضًا تعزيز العمل المشترك بين دول العالم لرفع مستوى الوعي بمخاطر الإنترنت، وأهمية الحفاظ على الخصوصية والتحذير من الاستخدام السيئ وعواقبه القانونية إضافة إلى تطوير المعايير والأنظمة الأخلاقية والسلوكية عند استخدام الإنترنت، كما يُعد اليوم العالمي للإنترنت الآمن فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتكنولوجيا واستكشاف الدورالذي يمكن أن يقوم به الجميع من أجل المساعدة في خلق مجتمع إنترنت أفضل وأكثر أمانًا.

يُشار إلى اليوم العالمي للإنترنت الآمن انطلق في عام 2004 في مبادرة من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للتوعية بشبكة الإنترنت (إنسيف) والتي تهتم بالقضايا ذات الصلة بالإنترنت، وتشارك أكثر من 100 دولة في الاحتفال بهذه الفعالية العالمية.

وتأتي هذه المشاركة حرصًا من الوزارة على رفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت، ونشر التوعية لمنسوبيها كافة عبر منصاتها المختلفة، تحقيقًا لمبدأ الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.