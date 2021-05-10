فيديو.. أحد المستوطنين يحاول دهس شبان فلسطينيين قرب باب الأسباط بالقدس

أكثر من 180 إصابة خلال مواجهات اليوم بالأقصى ومحيط البلدة القديمة

حاول أحد المستوطنين اليهود دهس شبان فلسطينيين اليوم الاثنين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.

ويظهر في مقطع الفيديو، رجل يقود سيارة بيضاء اللون، يحاول دهس مشاة عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى بالقدس.

ونقلت روسيا اليوم عن شهود عيان قولهم إن حادث الدهس كان مقصوداً.



يأتي ذلك تزامناً مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".



