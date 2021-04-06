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سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط

استُقبل في الطوارئ وأُدخل فوراً للعمليات.. عناية مركزة وتماثل للشفاء

تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إيقاف نزيف داخلي تعرّض له طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، وذلك إثر تعرضه لسقوط على منطقة الرأس نتج عنه تجمُّع دموي تحت الجافية مع نزيف حاد ونشط.

تم استقبال الحالة عن طريق الطوارئ وتمّ إدخالها فوراً للعمليات، وخلال العملية التي أشرف عليها فريق جراحة المخ والأعصاب تم التدخل جراحياً وإيقاف النزيف.

استجاب الطفل بشكل جيد للإجراء الطبي ومكث بالعناية المركزة إلى أن استقرت حالته، والآن يتماثل للشفاء في جناح تنويم الأطفال.

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سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إيقاف نزيف داخلي تعرّض له طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، وذلك إثر تعرضه لسقوط على منطقة الرأس نتج عنه تجمُّع دموي تحت الجافية مع نزيف حاد ونشط.

تم استقبال الحالة عن طريق الطوارئ وتمّ إدخالها فوراً للعمليات، وخلال العملية التي أشرف عليها فريق جراحة المخ والأعصاب تم التدخل جراحياً وإيقاف النزيف.

استجاب الطفل بشكل جيد للإجراء الطبي ومكث بالعناية المركزة إلى أن استقرت حالته، والآن يتماثل للشفاء في جناح تنويم الأطفال.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:30 AM

سقط على رأسه.. تدخل عاجل يوقف نزيفاً حاداً لرضيع بخميس مشيط

استُقبل في الطوارئ وأُدخل فوراً للعمليات.. عناية مركزة وتماثل للشفاء

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سويد الحارثي - عسير
0
893

تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إيقاف نزيف داخلي تعرّض له طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، وذلك إثر تعرضه لسقوط على منطقة الرأس نتج عنه تجمُّع دموي تحت الجافية مع نزيف حاد ونشط.

تم استقبال الحالة عن طريق الطوارئ وتمّ إدخالها فوراً للعمليات، وخلال العملية التي أشرف عليها فريق جراحة المخ والأعصاب تم التدخل جراحياً وإيقاف النزيف.

استجاب الطفل بشكل جيد للإجراء الطبي ومكث بالعناية المركزة إلى أن استقرت حالته، والآن يتماثل للشفاء في جناح تنويم الأطفال.

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