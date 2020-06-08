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بالصور .. ماذا رأى مصور سعودي على حافة جبل في عسير؟

يكشف سبب تسميته "منتزه الحبلة"

صور تعكس آفاق طبيعة جبلية تعانق السحاب، وبعد أن كانت صوره جزءاً من مشروع يرصد فيه مجموعة كبيرة من المنتزهات داخل السعودية، خاصة في منطقة عسير، لفت انتباه المصور السعودي، عمر العمري، جمال طبيعة منتزه الحبلة الجبلية.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، في أحد فيديوهاته المنشورة عبر "انستغرام"، تجد العمري يمشي على حافة جبل شاهق، يسنح لك الفرصة لرؤية القرى البعيدة والأودية، التي تشكلت بسبب السيول، جراء مياه الأمطار المتراكمة في المنتزه.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يعد منتزه الحبلة، الذي يبعد 50 كيلومتراً عن مدينة أبها، من أهم مناطق الجذب السياحي، في البلاد.

ويقع جزء من هذا المنتزه في هوة عميقة تتراوح بين 170 و300 متر، وكانت الوسيلة الوحيدة لانتقال ساكنيه هي الحبال، وذلك وفقاً لما ذكره موقع أمانة منطقة عسير.

وينقل موقع "CNN" بالعربية، عن المصور السعودي، قوله: "تعود سبب تسميته إلى استخدام السكان قديماً الحبال كوسيلة للتنقل، ونقل المؤن والبضائع، بسبب صعوبة التضاريس".

وأضاف: "كان يعيش أهل المنتزه بشكل منعزل عن الناس لصعوبة الاتصال، فكانت وسيلتهم الوحيدة للتنقل بين الأسواق والأماكن القريبة منهم، هي عن طريق تسلق الجرف الصخري الحاد بسلالم مصنوعة من الحبال".

ولكن، تطور منتزه الحبلة اليوم، وبات يقدم خدمات متكاملة لزواره، حيث تتعدد الأنشطة التي يقدمها، مثل التجول حول معالم المنتزه باستخدام التلفريك، وممارسة رياضات المشي الجبلي، والطيران الشراعي.

ومن وجهة نظر العمري، يعتمد التصوير بشكل كبير على نقل الصورة أو المنظر الطبيعي بأفضل شكل ممكن للمشاهد. وغالباً ما تكون رغبته في تصوير المناظر التي تعكس شكل الطبيعة البكر، والبيوت الشعبية، والتراث القديم.

ويسعى المصور إلى حفظ صور منتزه الحبلة في مدونة خاصة به، تحتوي على مجموعة واسعة من الصور لمنتزهات مختلفة في السعودية، مع إظهارها بشكل مختلف للمشاهد.

مصور سعودي عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. ماذا رأى مصور سعودي على حافة جبل في عسير؟
سبق

صور تعكس آفاق طبيعة جبلية تعانق السحاب، وبعد أن كانت صوره جزءاً من مشروع يرصد فيه مجموعة كبيرة من المنتزهات داخل السعودية، خاصة في منطقة عسير، لفت انتباه المصور السعودي، عمر العمري، جمال طبيعة منتزه الحبلة الجبلية.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، في أحد فيديوهاته المنشورة عبر "انستغرام"، تجد العمري يمشي على حافة جبل شاهق، يسنح لك الفرصة لرؤية القرى البعيدة والأودية، التي تشكلت بسبب السيول، جراء مياه الأمطار المتراكمة في المنتزه.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يعد منتزه الحبلة، الذي يبعد 50 كيلومتراً عن مدينة أبها، من أهم مناطق الجذب السياحي، في البلاد.

ويقع جزء من هذا المنتزه في هوة عميقة تتراوح بين 170 و300 متر، وكانت الوسيلة الوحيدة لانتقال ساكنيه هي الحبال، وذلك وفقاً لما ذكره موقع أمانة منطقة عسير.

وينقل موقع "CNN" بالعربية، عن المصور السعودي، قوله: "تعود سبب تسميته إلى استخدام السكان قديماً الحبال كوسيلة للتنقل، ونقل المؤن والبضائع، بسبب صعوبة التضاريس".

وأضاف: "كان يعيش أهل المنتزه بشكل منعزل عن الناس لصعوبة الاتصال، فكانت وسيلتهم الوحيدة للتنقل بين الأسواق والأماكن القريبة منهم، هي عن طريق تسلق الجرف الصخري الحاد بسلالم مصنوعة من الحبال".

ولكن، تطور منتزه الحبلة اليوم، وبات يقدم خدمات متكاملة لزواره، حيث تتعدد الأنشطة التي يقدمها، مثل التجول حول معالم المنتزه باستخدام التلفريك، وممارسة رياضات المشي الجبلي، والطيران الشراعي.

ومن وجهة نظر العمري، يعتمد التصوير بشكل كبير على نقل الصورة أو المنظر الطبيعي بأفضل شكل ممكن للمشاهد. وغالباً ما تكون رغبته في تصوير المناظر التي تعكس شكل الطبيعة البكر، والبيوت الشعبية، والتراث القديم.

ويسعى المصور إلى حفظ صور منتزه الحبلة في مدونة خاصة به، تحتوي على مجموعة واسعة من الصور لمنتزهات مختلفة في السعودية، مع إظهارها بشكل مختلف للمشاهد.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
03:57 PM

بالصور .. ماذا رأى مصور سعودي على حافة جبل في عسير؟

يكشف سبب تسميته "منتزه الحبلة"

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
11,915

صور تعكس آفاق طبيعة جبلية تعانق السحاب، وبعد أن كانت صوره جزءاً من مشروع يرصد فيه مجموعة كبيرة من المنتزهات داخل السعودية، خاصة في منطقة عسير، لفت انتباه المصور السعودي، عمر العمري، جمال طبيعة منتزه الحبلة الجبلية.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، في أحد فيديوهاته المنشورة عبر "انستغرام"، تجد العمري يمشي على حافة جبل شاهق، يسنح لك الفرصة لرؤية القرى البعيدة والأودية، التي تشكلت بسبب السيول، جراء مياه الأمطار المتراكمة في المنتزه.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يعد منتزه الحبلة، الذي يبعد 50 كيلومتراً عن مدينة أبها، من أهم مناطق الجذب السياحي، في البلاد.

ويقع جزء من هذا المنتزه في هوة عميقة تتراوح بين 170 و300 متر، وكانت الوسيلة الوحيدة لانتقال ساكنيه هي الحبال، وذلك وفقاً لما ذكره موقع أمانة منطقة عسير.

وينقل موقع "CNN" بالعربية، عن المصور السعودي، قوله: "تعود سبب تسميته إلى استخدام السكان قديماً الحبال كوسيلة للتنقل، ونقل المؤن والبضائع، بسبب صعوبة التضاريس".

وأضاف: "كان يعيش أهل المنتزه بشكل منعزل عن الناس لصعوبة الاتصال، فكانت وسيلتهم الوحيدة للتنقل بين الأسواق والأماكن القريبة منهم، هي عن طريق تسلق الجرف الصخري الحاد بسلالم مصنوعة من الحبال".

ولكن، تطور منتزه الحبلة اليوم، وبات يقدم خدمات متكاملة لزواره، حيث تتعدد الأنشطة التي يقدمها، مثل التجول حول معالم المنتزه باستخدام التلفريك، وممارسة رياضات المشي الجبلي، والطيران الشراعي.

ومن وجهة نظر العمري، يعتمد التصوير بشكل كبير على نقل الصورة أو المنظر الطبيعي بأفضل شكل ممكن للمشاهد. وغالباً ما تكون رغبته في تصوير المناظر التي تعكس شكل الطبيعة البكر، والبيوت الشعبية، والتراث القديم.

ويسعى المصور إلى حفظ صور منتزه الحبلة في مدونة خاصة به، تحتوي على مجموعة واسعة من الصور لمنتزهات مختلفة في السعودية، مع إظهارها بشكل مختلف للمشاهد.

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