وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.253 حالة.

وبينت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا.

سجل الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.438 إصابة.

40 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-18 سجل الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.438 إصابة. وبينت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا. وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.253 حالة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 09:24 PM

40 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن عدد الحالات يرتفع إلى 1.438





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سجل الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.438 إصابة.

وبينت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.253 حالة.