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الكادر الاجتماعي بـ"تأهيل الرياض" ينفذ 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام

تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع زيارات سنوية لكل حالة حسب الاحتياج

كشفت التقارير الصادرة عن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن أعداد الزيارات المنزلية التي ينفذها كادرها الاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة خلال العام تصل إلى 1500 زيارة منزلية تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع زيارات سنوية لكل حالة حسب الاحتياج.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن هذه الزيارات تهدف إلى متابعة الحالات أو تحديث بياناتهم أو عمل بحوث القبول، بالإضافة إلى تقديم الوعي الثقافي للأهالي ومعالجة ما قد يعترضهم من تحديات ودراسة أوضاعهم ثم اعتماد الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، كما تهدف بعض الزيارات الأخرى إلى دعم التواصل الأسري بين الأهالي والمستفيدين من منطلق تطبيق برنامجي الانتقالي والدمج المجتمعي لذوي الإعاقة.

يُذكر أن الكادر الاجتماعي داخل مراكز التأهيل في منطقة الرياض يتولى العديد من المهام أبرزها متابعة الخدمات المقدمة للحالات المقيمة في المركز وبعد خروجها وإعداد البحوث الاجتماعية والقيام بالزيارات الميدانية ووضع الخطط العلاجية وتنفيذها والتنسيق مع بقية فريق العمل لتحقيق الجودة وتطوير الأداء.

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الكادر الاجتماعي بـ"تأهيل الرياض" ينفذ 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام
سبق

كشفت التقارير الصادرة عن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن أعداد الزيارات المنزلية التي ينفذها كادرها الاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة خلال العام تصل إلى 1500 زيارة منزلية تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع زيارات سنوية لكل حالة حسب الاحتياج.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن هذه الزيارات تهدف إلى متابعة الحالات أو تحديث بياناتهم أو عمل بحوث القبول، بالإضافة إلى تقديم الوعي الثقافي للأهالي ومعالجة ما قد يعترضهم من تحديات ودراسة أوضاعهم ثم اعتماد الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، كما تهدف بعض الزيارات الأخرى إلى دعم التواصل الأسري بين الأهالي والمستفيدين من منطلق تطبيق برنامجي الانتقالي والدمج المجتمعي لذوي الإعاقة.

يُذكر أن الكادر الاجتماعي داخل مراكز التأهيل في منطقة الرياض يتولى العديد من المهام أبرزها متابعة الخدمات المقدمة للحالات المقيمة في المركز وبعد خروجها وإعداد البحوث الاجتماعية والقيام بالزيارات الميدانية ووضع الخطط العلاجية وتنفيذها والتنسيق مع بقية فريق العمل لتحقيق الجودة وتطوير الأداء.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:31 AM

الكادر الاجتماعي بـ"تأهيل الرياض" ينفذ 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام

تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع زيارات سنوية لكل حالة حسب الاحتياج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت التقارير الصادرة عن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن أعداد الزيارات المنزلية التي ينفذها كادرها الاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة خلال العام تصل إلى 1500 زيارة منزلية تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع زيارات سنوية لكل حالة حسب الاحتياج.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن هذه الزيارات تهدف إلى متابعة الحالات أو تحديث بياناتهم أو عمل بحوث القبول، بالإضافة إلى تقديم الوعي الثقافي للأهالي ومعالجة ما قد يعترضهم من تحديات ودراسة أوضاعهم ثم اعتماد الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، كما تهدف بعض الزيارات الأخرى إلى دعم التواصل الأسري بين الأهالي والمستفيدين من منطلق تطبيق برنامجي الانتقالي والدمج المجتمعي لذوي الإعاقة.

يُذكر أن الكادر الاجتماعي داخل مراكز التأهيل في منطقة الرياض يتولى العديد من المهام أبرزها متابعة الخدمات المقدمة للحالات المقيمة في المركز وبعد خروجها وإعداد البحوث الاجتماعية والقيام بالزيارات الميدانية ووضع الخطط العلاجية وتنفيذها والتنسيق مع بقية فريق العمل لتحقيق الجودة وتطوير الأداء.

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