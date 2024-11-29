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بدءًا من 30 نوفمبر.. رئيس وزراء اليابان يعلن حظر دخول الزوار الأجانب

في محاولة للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين: إن اليابان ستحظر دخول الزوار الأجانب بدءًا من 30 نوفمبر، مع سعي البلاد للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

وقال إنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة، الدخول؛ لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة.

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بدءًا من 30 نوفمبر.. رئيس وزراء اليابان يعلن حظر دخول الزوار الأجانب
سبق

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين: إن اليابان ستحظر دخول الزوار الأجانب بدءًا من 30 نوفمبر، مع سعي البلاد للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

وقال إنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة، الدخول؛ لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:32 AM

بدءًا من 30 نوفمبر.. رئيس وزراء اليابان يعلن حظر دخول الزوار الأجانب

في محاولة للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين: إن اليابان ستحظر دخول الزوار الأجانب بدءًا من 30 نوفمبر، مع سعي البلاد للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

وقال إنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة، الدخول؛ لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة.

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