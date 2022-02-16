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"السوق المالية" توافق على زيادة رأس مال مصرف الإنماء عبر أسهم مجانية

سيرتفع إلى ٢٠ مليوناً بعد أن كان ١٥ مليون ريال وبيان يوضح التفاصيل والأرقام

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من (15,000,000,000) ريال إلى (20,000,000,000) ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وقال بيان على موقع "هيئة السوق المالية" اليوم: على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (3,423,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ (1,577,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,500,000,000) سهم إلى (2,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم.. على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هيئة السوق المالية مصرف الإنماء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"السوق المالية" توافق على زيادة رأس مال مصرف الإنماء عبر أسهم مجانية
سبق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من (15,000,000,000) ريال إلى (20,000,000,000) ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وقال بيان على موقع "هيئة السوق المالية" اليوم: على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (3,423,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ (1,577,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,500,000,000) سهم إلى (2,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم.. على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:29 AM

"السوق المالية" توافق على زيادة رأس مال مصرف الإنماء عبر أسهم مجانية

سيرتفع إلى ٢٠ مليوناً بعد أن كان ١٥ مليون ريال وبيان يوضح التفاصيل والأرقام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من (15,000,000,000) ريال إلى (20,000,000,000) ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وقال بيان على موقع "هيئة السوق المالية" اليوم: على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (3,423,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ (1,577,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,500,000,000) سهم إلى (2,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم.. على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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