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توقيع مذكرة تفاهم بين "الضمان الصحي التعاوني" واتحاد الأمن السيبراني

تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في سوق التأمين الصحي الخاص

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف رفع مستوى الأمن للمواقع والمنصات الإلكترونية والعمل على حمايتها من أي هجمات إلكترونية محتملة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، التي تضمنت عقد شراكات تعزز تحقيق الكفاءة وتحسين النتائج في قطاع الرعاية الصحية، والتحول الرقمي في سوق التأمين الصحي الخاص.

وأضاف: حماية البيانات تعد من التحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد مختلف بيئات الأعمال في جميع دول العالم، مبيناً حجم الأضرار الجسيمة الناتجة عن الهجمات السيرانية، وهو ما دعا المجلس إلى وضع خطة عمل تعزز من إجراءات حماية معلوماتها، وكذلك رفع مستوى القوى العاملة لديها في مجال أمن المعلومات.

ونوّه "الغامدي"؛ بالدور المهم والمميز الذي يؤديه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من جهود بمجال التمكين في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، من خلال المشاريع المختلفة التي تعزز أدواره وتسهم في فاعليته، ومن ضمنها "منصة مكافآت الثغرات" التي تسعى لحماية المنشآت من الهجمات الإلكترونية، وتوفر كثيراً من التكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني.

يُذكر أن المذكرة تم توقيعها إلكترونياً عن بُعد، حيث مثّل مجلس الضمان الصحي أمينه العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ فيما مثّل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز رئيسه التنفيذي المهندس متعب بن مخلف القني.

مجلس الضمان الصحي التعاوني الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع مذكرة تفاهم بين "الضمان الصحي التعاوني" واتحاد الأمن السيبراني
سبق

وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف رفع مستوى الأمن للمواقع والمنصات الإلكترونية والعمل على حمايتها من أي هجمات إلكترونية محتملة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، التي تضمنت عقد شراكات تعزز تحقيق الكفاءة وتحسين النتائج في قطاع الرعاية الصحية، والتحول الرقمي في سوق التأمين الصحي الخاص.

وأضاف: حماية البيانات تعد من التحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد مختلف بيئات الأعمال في جميع دول العالم، مبيناً حجم الأضرار الجسيمة الناتجة عن الهجمات السيرانية، وهو ما دعا المجلس إلى وضع خطة عمل تعزز من إجراءات حماية معلوماتها، وكذلك رفع مستوى القوى العاملة لديها في مجال أمن المعلومات.

ونوّه "الغامدي"؛ بالدور المهم والمميز الذي يؤديه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من جهود بمجال التمكين في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، من خلال المشاريع المختلفة التي تعزز أدواره وتسهم في فاعليته، ومن ضمنها "منصة مكافآت الثغرات" التي تسعى لحماية المنشآت من الهجمات الإلكترونية، وتوفر كثيراً من التكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني.

يُذكر أن المذكرة تم توقيعها إلكترونياً عن بُعد، حيث مثّل مجلس الضمان الصحي أمينه العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ فيما مثّل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز رئيسه التنفيذي المهندس متعب بن مخلف القني.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:59 PM

توقيع مذكرة تفاهم بين "الضمان الصحي التعاوني" واتحاد الأمن السيبراني

تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في سوق التأمين الصحي الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف رفع مستوى الأمن للمواقع والمنصات الإلكترونية والعمل على حمايتها من أي هجمات إلكترونية محتملة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية المجلس 2020 - 2024، التي تضمنت عقد شراكات تعزز تحقيق الكفاءة وتحسين النتائج في قطاع الرعاية الصحية، والتحول الرقمي في سوق التأمين الصحي الخاص.

وأضاف: حماية البيانات تعد من التحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد مختلف بيئات الأعمال في جميع دول العالم، مبيناً حجم الأضرار الجسيمة الناتجة عن الهجمات السيرانية، وهو ما دعا المجلس إلى وضع خطة عمل تعزز من إجراءات حماية معلوماتها، وكذلك رفع مستوى القوى العاملة لديها في مجال أمن المعلومات.

ونوّه "الغامدي"؛ بالدور المهم والمميز الذي يؤديه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من جهود بمجال التمكين في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، من خلال المشاريع المختلفة التي تعزز أدواره وتسهم في فاعليته، ومن ضمنها "منصة مكافآت الثغرات" التي تسعى لحماية المنشآت من الهجمات الإلكترونية، وتوفر كثيراً من التكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني.

يُذكر أن المذكرة تم توقيعها إلكترونياً عن بُعد، حيث مثّل مجلس الضمان الصحي أمينه العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي؛ فيما مثّل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز رئيسه التنفيذي المهندس متعب بن مخلف القني.

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