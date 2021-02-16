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مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

للباحثات عن عمل بالتزيين النسائي.. 5 مهن والتسجيل هنا

وفق شروط بينها أن تكون المتقدمة سعودية مسجلة بـ "طاقات"

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن، هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممّن تنطبق عليهن الشروط، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: "https://bit.ly/3ikUsN6".

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاري أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومعهد نضرة النسائي للتدريب (فيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكّد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاج إليها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف مَن يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للباحثات عن عمل بالتزيين النسائي.. 5 مهن والتسجيل هنا
سبق

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن، هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممّن تنطبق عليهن الشروط، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: "https://bit.ly/3ikUsN6".

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاري أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومعهد نضرة النسائي للتدريب (فيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكّد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاج إليها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف مَن يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:08 AM

للباحثات عن عمل بالتزيين النسائي.. 5 مهن والتسجيل هنا

وفق شروط بينها أن تكون المتقدمة سعودية مسجلة بـ "طاقات"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
923

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن، هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممّن تنطبق عليهن الشروط، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: "https://bit.ly/3ikUsN6".

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاري أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومعهد نضرة النسائي للتدريب (فيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكّد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاج إليها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف مَن يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

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