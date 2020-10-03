النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصدر: "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من "كورونا"

أشار إلى 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في علاجه

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب للصحفيين اليوم (السبت)، أن "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بـ"كوفيد-19".

وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية، وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب "ترامب" في مؤتمر صحفي مقتضب.

الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصدر: "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من "كورونا"
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب للصحفيين اليوم (السبت)، أن "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بـ"كوفيد-19".

وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية، وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب "ترامب" في مؤتمر صحفي مقتضب.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
08:39 PM

مصدر: "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من "كورونا"

أشار إلى 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في علاجه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,989

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب للصحفيين اليوم (السبت)، أن "ترامب" لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بـ"كوفيد-19".

وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية، وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب "ترامب" في مؤتمر صحفي مقتضب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,569
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,059

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة