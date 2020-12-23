بلومبيرغ.. السعودية تشهد زيادة 20% في الاستثمار الأجنبي وانتعاش حاد في الربع الثالث

منحت المملكة العربية السعودية تراخيص استثمار أجنبي في الربع الثالث بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقادت الهند ومصر الزيادة.

ورخصت المملكة 306 مشاريع أجنبية جديدة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 254 في الربع المقابل من عام 2019، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الاستثمار يوم الثلاثاء.

وقال تقرير "بلومبيرغ" إن مصر والهند تصدّرتا، حيث تم منح 30 ترخيصاً للمستثمرين من كل دولة، تليهما المملكة المتحدة ولبنان مع 16 تصريحاً لكل منهما، و11 ترخيصاً لمستثمرين من فرنسا و10 من الولايات المتحدة الأمريكية، وتراخيص لاستثمارات من باكستان وسوريا واليمن.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية لخطة التنويع الاقتصادي التي وضعها في المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتظهر البيانات انتعاشاً حاداً عن الربع الثاني عندما تراجعت تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة إلى 156 بسبب جائحة كورونا.