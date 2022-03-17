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الطوارئ تبيح الجاسوسية.. إسرائيل تستعين بالمخابرات في تعقب حاملي "كورونا"

السلطات الأخرى لا تمتلك التقنيات اللازمة

قررت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين "الشاباك" أو "شين بيت" في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الحكومة أذنت له وضع التكنولوجيا المتطورة التي يملكها لخدمة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذه المهمة تتجاوز أنشطته الروتينية لمكافحة الإرهاب، وعليه تمت مناقشة الإجراء مع المدعي العام واعتماده مع وضع آليات للرقابة والتنظيم.

من جهته، أوضح رئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان، أن وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز طالبة المساعدة في تعقب حاملي الفيروس بعد أن تبيّن أن السلطات الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات اللازمة.

وأظهرت نسخ من لوائح الطوارئ التي سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة ستتمكن من الحصول على بيانات تحدد أماكن تواجد حاملي الفيروسات، والأشخاص المعزولين من قبل شركات الهاتف دون أمر محكمة.

وتحرّك رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو لتطبيق هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.

وأحصت إسرائيل 304 إصابات بوباء كوفيد-19 حتى الآن، بينما وضعت عشرات الآلاف في الحجر الصحي.

إسرائيل فيروس كورونا الجديد

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الطوارئ تبيح الجاسوسية.. إسرائيل تستعين بالمخابرات في تعقب حاملي "كورونا"
سبق

قررت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين "الشاباك" أو "شين بيت" في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الحكومة أذنت له وضع التكنولوجيا المتطورة التي يملكها لخدمة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذه المهمة تتجاوز أنشطته الروتينية لمكافحة الإرهاب، وعليه تمت مناقشة الإجراء مع المدعي العام واعتماده مع وضع آليات للرقابة والتنظيم.

من جهته، أوضح رئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان، أن وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز طالبة المساعدة في تعقب حاملي الفيروس بعد أن تبيّن أن السلطات الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات اللازمة.

وأظهرت نسخ من لوائح الطوارئ التي سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة ستتمكن من الحصول على بيانات تحدد أماكن تواجد حاملي الفيروسات، والأشخاص المعزولين من قبل شركات الهاتف دون أمر محكمة.

وتحرّك رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو لتطبيق هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.

وأحصت إسرائيل 304 إصابات بوباء كوفيد-19 حتى الآن، بينما وضعت عشرات الآلاف في الحجر الصحي.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:45 PM

الطوارئ تبيح الجاسوسية.. إسرائيل تستعين بالمخابرات في تعقب حاملي "كورونا"

السلطات الأخرى لا تمتلك التقنيات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين "الشاباك" أو "شين بيت" في بيان نقلته "فرانس 24"، أن الحكومة أذنت له وضع التكنولوجيا المتطورة التي يملكها لخدمة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذه المهمة تتجاوز أنشطته الروتينية لمكافحة الإرهاب، وعليه تمت مناقشة الإجراء مع المدعي العام واعتماده مع وضع آليات للرقابة والتنظيم.

من جهته، أوضح رئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان، أن وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز طالبة المساعدة في تعقب حاملي الفيروس بعد أن تبيّن أن السلطات الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات اللازمة.

وأظهرت نسخ من لوائح الطوارئ التي سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة ستتمكن من الحصول على بيانات تحدد أماكن تواجد حاملي الفيروسات، والأشخاص المعزولين من قبل شركات الهاتف دون أمر محكمة.

وتحرّك رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو لتطبيق هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.

وأحصت إسرائيل 304 إصابات بوباء كوفيد-19 حتى الآن، بينما وضعت عشرات الآلاف في الحجر الصحي.

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