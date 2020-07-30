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في جدة.. أربعيني يقتل زوجته طعناً ويسلّم نفسه للجهات الأمنية

ذوو المجني عليها: لم نلاحظ أي خلافات سابقة بين الزوجين

شهدت محافظة جدة، اليوم، وقوع جريمة بشعة، تمثلت في مقتل زوجة طعناً على يد زوجها، فيما سلّم الزوج نفسه للجهات الأمنية، التي فتحت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وقالت مصادر لـ"سبق": أقدم زوج في الأربعينيات من عمره، على طعن زوجته الثلاثينية؛ ثلاث طعنات داخل منزله، مما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وذكر ذوو المجني عليها أنهم لم يلاحظوا أي خلافات سابقة بين الزوجين، حيث انتقلا من محافظة الليث للعمل في جدة قبل نحو عام، واستقرا هناك، ثم فوجىء الجميع اليوم بمقتل الزوجة دون معرفة الأسباب.

وذكرت المصادر أن الزوج القاتل سلَّم نفسه لأحد مراكز الشرطة بمحافظة جدة، حيث تقرر توقيفه لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جدة.. أربعيني يقتل زوجته طعناً ويسلّم نفسه للجهات الأمنية
سبق

شهدت محافظة جدة، اليوم، وقوع جريمة بشعة، تمثلت في مقتل زوجة طعناً على يد زوجها، فيما سلّم الزوج نفسه للجهات الأمنية، التي فتحت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وقالت مصادر لـ"سبق": أقدم زوج في الأربعينيات من عمره، على طعن زوجته الثلاثينية؛ ثلاث طعنات داخل منزله، مما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وذكر ذوو المجني عليها أنهم لم يلاحظوا أي خلافات سابقة بين الزوجين، حيث انتقلا من محافظة الليث للعمل في جدة قبل نحو عام، واستقرا هناك، ثم فوجىء الجميع اليوم بمقتل الزوجة دون معرفة الأسباب.

وذكرت المصادر أن الزوج القاتل سلَّم نفسه لأحد مراكز الشرطة بمحافظة جدة، حيث تقرر توقيفه لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
05:04 PM

في جدة.. أربعيني يقتل زوجته طعناً ويسلّم نفسه للجهات الأمنية

ذوو المجني عليها: لم نلاحظ أي خلافات سابقة بين الزوجين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
12
18,978

شهدت محافظة جدة، اليوم، وقوع جريمة بشعة، تمثلت في مقتل زوجة طعناً على يد زوجها، فيما سلّم الزوج نفسه للجهات الأمنية، التي فتحت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وقالت مصادر لـ"سبق": أقدم زوج في الأربعينيات من عمره، على طعن زوجته الثلاثينية؛ ثلاث طعنات داخل منزله، مما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وذكر ذوو المجني عليها أنهم لم يلاحظوا أي خلافات سابقة بين الزوجين، حيث انتقلا من محافظة الليث للعمل في جدة قبل نحو عام، واستقرا هناك، ثم فوجىء الجميع اليوم بمقتل الزوجة دون معرفة الأسباب.

وذكرت المصادر أن الزوج القاتل سلَّم نفسه لأحد مراكز الشرطة بمحافظة جدة، حيث تقرر توقيفه لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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