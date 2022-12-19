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عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.. "دياب" يتعهد بإخراج لبنان من أزمته

يعطي الأولوية لصيانة الوحدة الوطنية

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، اليوم (الخميس) بتشكيل حكومة تعمل سريعاً على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وطمأنة الناس الذين شاركوا في احتجاجات على مدى شهرين ضد النخبة السياسية.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله من القصر الرئاسي: "أيها اللبنانيون جهودنا جميعاً يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني".

واختير حسان دياب وهو أكاديمي ووزير تربية سابق رئيساً للوزراء في وقت سابق اليوم بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها.

لبنان احتجاجات لبنان

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عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.. "دياب" يتعهد بإخراج لبنان من أزمته
سبق

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، اليوم (الخميس) بتشكيل حكومة تعمل سريعاً على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وطمأنة الناس الذين شاركوا في احتجاجات على مدى شهرين ضد النخبة السياسية.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله من القصر الرئاسي: "أيها اللبنانيون جهودنا جميعاً يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني".

واختير حسان دياب وهو أكاديمي ووزير تربية سابق رئيساً للوزراء في وقت سابق اليوم بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:17 PM

عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.. "دياب" يتعهد بإخراج لبنان من أزمته

يعطي الأولوية لصيانة الوحدة الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، اليوم (الخميس) بتشكيل حكومة تعمل سريعاً على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وطمأنة الناس الذين شاركوا في احتجاجات على مدى شهرين ضد النخبة السياسية.

ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله من القصر الرئاسي: "أيها اللبنانيون جهودنا جميعاً يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني".

واختير حسان دياب وهو أكاديمي ووزير تربية سابق رئيساً للوزراء في وقت سابق اليوم بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها.

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