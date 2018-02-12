النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة .. القبض على 7 صيادين بحوزتهم أدوات صيد مخالفة

بقاربين مختلفين بينهم 5 مواطنين و2 من الجنسية الهندية

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمركز ثول، أثناء قيام المختصين بجولات رقابية على مرافئ الصيد من ضبط قوارب صيد تستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (صخاوي/قراقير) لمخالفين سعوديين معهم ٣ قراقير .. و٢ من الجنسية الهندية على قارب آخر معهم ٤ قراقير).

وتمّ بالتعاون مع حرس حدود مركز الشيخ سلمان ضبط ٣ سعوديين بحوزتهم ٢ شوارت، وتمّ تحرير محضر ضبط مخالفة بالتعاون مع قطاع حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس ابراهيم المالكي؛ أن معدات الصيد مخالفة للمقاسات المسموح بها، وكمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظاً على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

وحدة الثروة السمكية محافظة جدة قطاع حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة .. القبض على 7 صيادين بحوزتهم أدوات صيد مخالفة
سبق

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمركز ثول، أثناء قيام المختصين بجولات رقابية على مرافئ الصيد من ضبط قوارب صيد تستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (صخاوي/قراقير) لمخالفين سعوديين معهم ٣ قراقير .. و٢ من الجنسية الهندية على قارب آخر معهم ٤ قراقير).

وتمّ بالتعاون مع حرس حدود مركز الشيخ سلمان ضبط ٣ سعوديين بحوزتهم ٢ شوارت، وتمّ تحرير محضر ضبط مخالفة بالتعاون مع قطاع حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس ابراهيم المالكي؛ أن معدات الصيد مخالفة للمقاسات المسموح بها، وكمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظاً على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
10:56 AM

جدة .. القبض على 7 صيادين بحوزتهم أدوات صيد مخالفة

بقاربين مختلفين بينهم 5 مواطنين و2 من الجنسية الهندية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
300

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمركز ثول، أثناء قيام المختصين بجولات رقابية على مرافئ الصيد من ضبط قوارب صيد تستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (صخاوي/قراقير) لمخالفين سعوديين معهم ٣ قراقير .. و٢ من الجنسية الهندية على قارب آخر معهم ٤ قراقير).

وتمّ بالتعاون مع حرس حدود مركز الشيخ سلمان ضبط ٣ سعوديين بحوزتهم ٢ شوارت، وتمّ تحرير محضر ضبط مخالفة بالتعاون مع قطاع حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس ابراهيم المالكي؛ أن معدات الصيد مخالفة للمقاسات المسموح بها، وكمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظاً على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,645

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة