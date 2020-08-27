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نيوزيلندا.. السجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم مرتكب مذبحة المسجدين

في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم بالبلاد

أصدرت محكمة نيوزيلندية يوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم الذي قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.
واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عامًا، بما مجموعه 51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في القتل، وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.
وهذا أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.
وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش: إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيًا.
وأضاف لدى إصداره الحكم "جرائمك تنضح بشرٍّ هائل؛ لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة".
ومضى يقول: "أنت -بحسب تقديري- خالٍ من أي تعاطف مع ضحاياك".
وقال المدّعون للمحكمة في وقت سابق: إن تارانت أراد بث الخوف في نفوس مَن وصفهم بالغزاة، وأنه خطط بعناية للهجمات لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.
وقال تارانت، وهو من دعاة العنصرية بسيادة العرق الأبيض ومثّل نفسه أثناء محاكمته، من خلال مُحامٍ أمام المحكمة يوم الخميس: إنه لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.

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نيوزيلندا.. السجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم مرتكب مذبحة المسجدين
سبق

أصدرت محكمة نيوزيلندية يوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم الذي قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.
واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عامًا، بما مجموعه 51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في القتل، وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.
وهذا أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.
وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش: إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيًا.
وأضاف لدى إصداره الحكم "جرائمك تنضح بشرٍّ هائل؛ لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة".
ومضى يقول: "أنت -بحسب تقديري- خالٍ من أي تعاطف مع ضحاياك".
وقال المدّعون للمحكمة في وقت سابق: إن تارانت أراد بث الخوف في نفوس مَن وصفهم بالغزاة، وأنه خطط بعناية للهجمات لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.
وقال تارانت، وهو من دعاة العنصرية بسيادة العرق الأبيض ومثّل نفسه أثناء محاكمته، من خلال مُحامٍ أمام المحكمة يوم الخميس: إنه لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:01 AM

نيوزيلندا.. السجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم مرتكب مذبحة المسجدين

في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,564

أصدرت محكمة نيوزيلندية يوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم الذي قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.
واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عامًا، بما مجموعه 51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في القتل، وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.
وهذا أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.
وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش: إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيًا.
وأضاف لدى إصداره الحكم "جرائمك تنضح بشرٍّ هائل؛ لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة".
ومضى يقول: "أنت -بحسب تقديري- خالٍ من أي تعاطف مع ضحاياك".
وقال المدّعون للمحكمة في وقت سابق: إن تارانت أراد بث الخوف في نفوس مَن وصفهم بالغزاة، وأنه خطط بعناية للهجمات لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.
وقال تارانت، وهو من دعاة العنصرية بسيادة العرق الأبيض ومثّل نفسه أثناء محاكمته، من خلال مُحامٍ أمام المحكمة يوم الخميس: إنه لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.

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