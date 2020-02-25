عبدالعزيز بن سلمان: يجب ألا نتذمر بشأن فيروس "كورونا"

قال إنه يجري حالياً اتصالات مع روسيا ويثق بشراكة "أوبك +"

طمأن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أسواق الطاقة بعد هبوط حاد سجّلته أسعار النفط، أمس الإثنين، بسبب مخاوف اقتصادية من جرّاء انتشار فيروس "كورونا".

وقال وزير الطاقة: "يجب ألا نتذمر بشأن فيروس كورونا"، وأشار إلى أنه يجري حالياً اتصالات مع روسيا، ويثق بشراكة "أوبك +"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير "كورونا" على الطلب العالمي على النفط، وانتظار نتائج اجتماع دول تحالف "أوبك +"، الذي تقوده الرياض وموسكو الأسبوع المقبل.

وكانت اللجنة الفنية للدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" قد أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وهوت أسعار النفط، أمس الإثنين، بنحو 4 %، حيث أجّج الانتشار السريع لفيروس "كورونا" خارج الصين مخاوف المستثمرين حيال التداعيات على طلب الخام.

ووفق "روسيا اليوم"، علّق على ذلك، فيل فلين؛ المحلل لدى شركة "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو، قائلاً: "تقارير انتشار كورونا تثير مزيداً من المخاوف من تضرر الطلب.. عندما رأينا التراجع الكبير في سوق الأسهم، شرع متعاملو النفط في البيع أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقاً".