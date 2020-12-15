النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جدة" يحتفي بالمتميزين والمتميزات في العمل التطوعي

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن التطوع يصنع الإنسان الإيجابي، ولذلك يتوجّب علينا في المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي وترسيخ أهميته في نفوس المجتمع التعليمي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة، مشيداً بمبادرات وشراكات نشاط الطلاب والطالبات في مجال العمل التطوعي متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال رعاية المسعودي للحفل الذي أقامته كل من إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات اليوم بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي 2020 بمسرح الإدارة العامة بحضور القيادات التعليمية بنين وبنات.

وتخلل حفل التكريم تقديم عدد من الفقرات الخطابية والعروض المرئية عن جهود إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات في تطوير العمل التطوعي من خلال الشراكات المجتمعية الناجحة والدورات التدريبية وإقامة ملتقى رفد التطوعي والمبادرات النوعية وغيرها.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام تعليم جدة المعلمين والطلاب الذين ساهموا في تفعيل وتطوير العمل التطوعي فيما كرمت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي المتطوعات من المعلمات والطالبات في القسم النسائي بمسرح الإدارة العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم جدة" يحتفي بالمتميزين والمتميزات في العمل التطوعي
سبق

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن التطوع يصنع الإنسان الإيجابي، ولذلك يتوجّب علينا في المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي وترسيخ أهميته في نفوس المجتمع التعليمي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة، مشيداً بمبادرات وشراكات نشاط الطلاب والطالبات في مجال العمل التطوعي متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال رعاية المسعودي للحفل الذي أقامته كل من إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات اليوم بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي 2020 بمسرح الإدارة العامة بحضور القيادات التعليمية بنين وبنات.

وتخلل حفل التكريم تقديم عدد من الفقرات الخطابية والعروض المرئية عن جهود إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات في تطوير العمل التطوعي من خلال الشراكات المجتمعية الناجحة والدورات التدريبية وإقامة ملتقى رفد التطوعي والمبادرات النوعية وغيرها.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام تعليم جدة المعلمين والطلاب الذين ساهموا في تفعيل وتطوير العمل التطوعي فيما كرمت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي المتطوعات من المعلمات والطالبات في القسم النسائي بمسرح الإدارة العامة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:26 PM

"تعليم جدة" يحتفي بالمتميزين والمتميزات في العمل التطوعي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
21

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن التطوع يصنع الإنسان الإيجابي، ولذلك يتوجّب علينا في المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي وترسيخ أهميته في نفوس المجتمع التعليمي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة، مشيداً بمبادرات وشراكات نشاط الطلاب والطالبات في مجال العمل التطوعي متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال رعاية المسعودي للحفل الذي أقامته كل من إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات اليوم بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي 2020 بمسرح الإدارة العامة بحضور القيادات التعليمية بنين وبنات.

وتخلل حفل التكريم تقديم عدد من الفقرات الخطابية والعروض المرئية عن جهود إدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات في تطوير العمل التطوعي من خلال الشراكات المجتمعية الناجحة والدورات التدريبية وإقامة ملتقى رفد التطوعي والمبادرات النوعية وغيرها.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام تعليم جدة المعلمين والطلاب الذين ساهموا في تفعيل وتطوير العمل التطوعي فيما كرمت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية منال اللهيبي المتطوعات من المعلمات والطالبات في القسم النسائي بمسرح الإدارة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,049

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة