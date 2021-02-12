"الراجحي" يطلق مرحلة التشغيل لمصنع منتجات الدواجن بطاقم نسائي بالقصيم

قدم 10 ملايين مكافأة.. وقال للموظفات: المشروع لكن أنتن

أطلق الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2021، في منطقة القصيم، مرحلة التشغيل لمصنع منتجات الدواجن بمختلف أنواعها.

وتبلغ مساحة الموقع العام 30 ألف م2 ومساحة صالات الإنتاج والمستودعات والخدمات المساندة 13 ألف م2، وتشمل طاقة المصنع 120 طنًا من اللحوم المصنعة يوميًا.

وقد زادت طاقة الإنتاج من اللحوم المصنعة من 60 طنًا إلى 120 طنًا يوميًا، بهدف إنتاج مصنعات الدواجن لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مع الاهتمام بمراعاة المعايير البيئية باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأشاد "الراجحي"، في حديثه مع موظفات المصنع ببنات الوطن، قائلًا: أنتن الأساس وأنتن القدوة وأنتن كل شيء.

وأضاف: المشروع ليس للراجحي، المشروع للوطن ولكن أنتن، منكن ولكن، نحن المؤسسون أو القائمون بالمهمة، قصدنا أن تخدموا بها البلاد والعباد، أتمنى منكن أن نجعل عملنا كله خالصًا لوجه الله، الله يبارك لكن في دخلكن ويجعل فيه خيرًا لكن ولأزواجكن ووالديكن وذريتكن.

وقدَّم رئيس مجلس الإدارة؛ مكافأة مالية يبلغ قدرها عشرة ملايين ريال لمنسوبي الشركة عرفانًا بالجميل والجهد الذي بُذل.

ويعتبر الشيخ سليمان الراجحي من أشهر رجال الأعمال ورجال الخير في المملكة، حيث أوقف العديد من الشركات التي ساهمت في التنمية الزراعية والغذائية والصناعية والتعليمية في المملكة وخارجها.

وتعتبر شركة دواجن الوطنية جزءًا لا يتجزأ من هذا الوقف.